Le pagelle dell'Atalanta - Demiral è l'incubo di Morata, regge il muro nerazzurro. Zapata glaciale

Risultato finale: Juventus-Atalanta 0-1

Musso 6,5 - Per larghi tratti della partita non viene chiamato in causa, è sempre attento sulle conclusioni dei bianconeri. Ci mette la mano sul tiro di Rabiot, qualche preghiera sul tiro di Dybala che scheggia la traversa. E tornano anche i clean sheet.

Toloi 7 - Salva tutto con una chiusura last minute su Chiesa cancellando un’occasione colossale ai padroni di casa. Gioca con esperienza e fisicità, dalle sue parti Chiesa non riesce mai ad affondare.

Demiral 7,5 - Difficile giudicare una prestazione simile. Perfetto in qualsiasi scelta, si inventa un paio di chiusure stile Old Trafford. Cancellata immediatamente la prestazione negativa in casa dello Young Boys, Morata questa notte non riuscirà a dormire.

Djimsiti 7 - Serata di livello anche per il centrale albanese, tolta qualche sbavatura gioca una gara pressoché perfetta. E si permette anche di fare l'assist decisivo.

Zappacosta 6,5 - Altro che quinto di centrocampo, diventa praticamente un’ala. Non va spesso al cross, ma tiene in scacco la corsia destra dei bianconeri. Dal 71’ Palomino 6 - La sua esclusione sorprende un po' tutti, ma quando entra non sbaglia nulla.

De Roon 6 - Un paio di disattenzioni che rischiano di far male ai suoi, si riprende in fase difensiva. Chiude gli spazi e non concede praticamente nulla.

Freuler 6 -Pulisce parecchi palloni, in alcune situazioni prova anche a rifinire. Prestazione solida, parecchio ruvida. Ma efficace.

Maehle 6,5 - Quando affonda fa sempre male. Non va spesso al cross, ma nel complesso gioca una buonissima gara. Bene anche in difesa, un paio di chiusure evitano il peggio.

Pessina 6 - Non giocava titolare da parecchie settimane, ma l’applicazione non manca. Manca qualche inserimento, col passare dei minuti cala l’intensità: situazione comprensibile visto il momento. Dal 59’ Pasalic 6 - si mette a disposizione della squadra e fa un gran lavoro in fase di non possesso.

Malinovskyi 6 - Due erroracci nella prima frazione gli condizionano la gara, poi prende un giallo evitabile. Luci e ombre, fa parecchia fatica. Ma ci mette il carattere. Dall’87’ Koopmeiners sv.

Zapata 7 - Nono gol in campionato, il sesto consecutivo tra Champions League e serie A. Prima del match ha detto: “Speriamo di essere decisivo anche stasera”. Detto-fatto, il numero 91 mostra nuovamente i muscoli e regala ai suoi una vittoria che mancava da oltre 30 anni.

Gian Piero Gasperini 7 - Per la prima volta da quando è sulla panchina dell’Atalanta vince sul campo della Juventus. Quarto posto e una prestazione maiuscola, l'ennesima reazione di squadra dopo il 3-3 con lo Young Boys.