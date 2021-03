Le pagelle dell'Atalanta - Djimsiti roccioso, Zapata pericoloso, Ilicic non riesce a incidere

vedi letture

Sportiello 6,5 - “Sta attraversando un buon momento, dunque merita delle chance di giocare”. Così si è espresso Gian Piero Gasperini e lui risponde presente sia sulle uscite alte che fra i pali. Incredibile il suo salvataggio di testa sull’intervento di Romero. Nulla può sul gol di Skriniar.

Toloi 6 - Rischia con due scivoloni di mandare in porta prima Lautaro e poi nel secondo tempo Lukaku ma poi se la cava. Nel finale di primo tempo ha un piccolo problema fisico ma stringe i denti da vero capitano.

Romero 6,5 - Che sia Lukaku o che sia Lautaro Martinez, il difensore argentino non lascia a nessuno dei due un millimetro per colpire. Rischia l’autogol nel primo tempo chiamando Sportiello alla parata…di testa. In ritardo su Skriniar in occasione del vantaggio interista ma è super il suo recupero su Lukaku lanciato a rete.

Djimsiti 7 - Lo si trova spesso anche nella trequarti dell’Inter ad accompagnare l’azione. Una prestazione sontuosa per il centrale nerazzurro che si dimostra roccioso nel duello con Lukaku. Nel primo tempo sfiora il gol con un colpo di testa su corner (Dall’82’ Palomino sv).

Maehle 6,5 - Si alza molto per andare a pressare su Bastoni. Dalla sua parte Perisic non riesce a pungere. Al contrario lui quando accelera sulla destra arriva spesso al cross.

De Roon 6,5 - Si sdoppia in mezzo al campo. Va a raddoppiare su Lukaku e su Hakimi e allo stesso tempo riesce ad impostare bene la manovra nerazzurri con tocchi rapidi.

Freuler 7 - Fa un lavoro di pressione importante sui giocatori dell’Inter. Corre molto e recupera tanti palloni, aiutando la squadra nella fase di possesso (Dall’82’ Pasalic sv).

Gosens 5,5 - Quello con Hakimi è uno dei duelli più interessanti della serata. Aggredisce spesso la corsia di sinistra approfittando degli spazi che Zapata gli crea. Anticipato da Bastoni in area nell’azione che porta al gol di Skriniar.

Pessina 6 - E’ il primo a fare pressione sui difensori dell’Inter nel tentativo di interrompere sul nascere l’azione. Dopo un buon primo tempo, cala di tono nella seconda frazione di gara (Dal 74’ Miranchuk sv).

Malinovskyi 6 - Anche lui fa un buon pressing sugli avversari ma parte un po’ troppo timido. Prezioso sui calci d’angolo da cui nascono le due occasioni per la Dea di Zapata e Djimsiti (Dal 46’ Ilicic 5,5 - Viene cercato molto dai compagni ma non riesce a trovare il guizzo che gli si chiede da lui).

Zapata 6,5 - Lascia sul posto un difensore del calibro di Skriniar quando decide di sfruttare la sua velocità mista alla sua potenza fisica. Chiama Handanovic alla super parata con colpo di testa sugli sviluppi di un corner e sfiora il pareggio nella ripresa. Esce stremato (Dal 70’ Muriel 6 - Si presenta con un diagonale insidioso che chiama Handanovic alla respinta con i piedi).

Gasperini 6,5 - La sua Atalanta si fa preferire per mole di gioco espresso. Nel primo tempo meriterebbe di andare negli spogliatoi in vantaggio ma Handanovic e Brozovic dicono di no a Zapata e Djimsiti. Nella ripresa subisce gol su mischia in seguito ad un corner ma i cambi non portano i frutti sperati.