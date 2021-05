Le pagelle dell'Atalanta - Gollini 'consegna' lo scudetto all'Inter, Muriel sbaglia dal dischetto

vedi letture

Sassuolo-Atalanta 1-1

Marcatori: 32’ Gosens (A), 52’ rig. Berardi (S)

Gollini 4 - Sbaglia l’uscita su Boga, per evitare il peggio e rimediare all’errore fa pure peggio: rosso diretto e gara compromessa. Manca la concentrazione, si è visto nel momento cruciale. Il pareggio non è arrivato per colpa sua, ma il rosso ha condizionato parecchio il match.

Toloi 5,5 - Il contatto con Traoré è davvero lieve, ma tanto basta per assegnare il calcio di rigore. Qualche sbavatura di troppo nel momento clou, esce per via di un problema fisico. (Dal 79’ Palomino s.v.).

Romero 6 - Solita prova difensiva, soffre parecchio per via di un problema, ma stringe i denti e porta a casa una buona prestazione in una gara per niente facile.

Djimsiti 6,5 - Dei tre centrali è probabilmente il più lucido. Nel primo tempo salva tutto chiudendo su Obiang, concede davvero poco agli avversari. Dalle sue parti si aggira Berardi, prova a limitarlo nel miglior modo possibile.

Hateboer 6 - Non sembra aver subito un infortunio osseo. Affonda anche con l'uomo in meno, si fa trovare pronto a ogni occasione. Sgancia la fucilata, Consigli gli dice di no.

De Roon 6 - La gara è di quelle complicatissime, con l’uomo in più il lavoro si moltiplica. L’olandese si sdoppia e chiude su tutti, ma la fatica si fa sentire già all’inizio della ripresa.

Freuler 6,5 - Recupera un bel po’ di palloni, ma nella prima frazione rischia di regalare un assist a Berardi. Dopo l’errore ritrova la giusta lucidità.

Gosens 7,5 - È sicuramente l’uomo in più di questa squadra. Decimo gol in campionato, sta segnando praticamente come un esterno d’attacco. E ci mette la firma anche oggi.

Malinovskyi 7 - È un momento d’oro e si vede nelle semplici scelte. Di fioretto e di randello, perde pochi palloni. Manca il gol, ma dà tutto in mezzo al campo.

Pessina 5,5 - Fa fatica a ritagliarsi il proprio spazio, spesso gira a vuoto. Dopo il rosso a Gollini viene sacrificato da Gasperini. (Dal 25’ Sportiello 6 - Non può fare niente sul rigore, per il resto porta a casa la prestazione con un paio di interventi interessanti).

Zapata 5,5 - Un po’ assente sin dalle prime battute, si fa anticipare dai difensori neroverdi in diverse occasioni. Esce dal campo contrariato, ma oggi non è stata una gara indimenticabile per il colombiano numero 91. (Dal 60’ Muriel 5 - Non bisogna mai aver paura di tirare i calci di rigore. Soprattutto in una partita che può decidere le sorti di un campionato).

Gian Piero Gasperini 6 - Il rosso di Gollini indirizza la gara e condiziona i cambi. Corre ai ripari togliendo Pessina, cerca di mantenere la calma. Ma la partita è di quelle nervose.