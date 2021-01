Le pagelle dell'Hellas Verona - Kalinic si sblocca, Dimarco mestiere gol. Zaccagni va il doppio

vedi letture

Risultato finale: Hellas Verona – Crotone 2-1

16' Kalinic (H); 25' Dimarco (H); 55' Messias (C)

Silvestri 6 - Quasi inoperoso nel primo tempo, Messias gli testa i riflessi a fine primo tempo prima di trafiggerlo dopo dieci minuti del secondo. Di colpe sue non se ne vedono.

Lovato 6,5 - Deve essere il difensore di cui Juric si fida più in assoluto: tre centrali titolari ammoniti su tre, e lui è l'unico che rimane in campo.

Magnani 6 - Al centro della difesa a tre, è poco sollecitato negli interventi grazie al buon lavoro collettivo. A inizio ripresa è ammonito, e poco dopo esce.

(dal 63' Gunter 6 - Secondo centrale che viene chiamato in causa per l'ammonizione di un suo collega titolare, anche lui si disimpegna bene).

Ceccherini 6 - Messias gli crea qualche grattacapo e lo costringe al giallo già prima del quarto d'ora. Juric, per non rischiare lo chiama fuori all'intervallo.

(dal 46' Dawidowicz 6 - Si nota soprattutto per un recupero palla nel finale, che di fatto esclude ogni possibile contrattacco avversario. Anche fin lì non male).

Faraoni 6 - Non è il solito Faraoni che lo scorso anno trovava la rete con regolarità. Finché ci pensa Dimarco, però, a Juric può andar bene: lui si limita al compitino.

Tameze 6 - Errori di impostazione, specie all'inizio, misti ad un'energia quasi ineusaribile. Che si rivela determinante soprattutto nel finale di partita.

Ilic 6 - Meno scintillante di altre volta, è costretto più alla lotta che al governo. Con tanta qualità nel gioco, però, è un'assenza che non si nota.

Dimarco 7 - Dopo la prodezza col Toro eccone un'altra, meno d'impatto ma più sofisticata nel pensiero. Ci ha preso gusto: il gol ora sembra il suo mestiere.

Barak 6,5 - Prima lavora al servizio, con l'assist per l'1-0 di Kalinic, poi cerca di mettersi in proprio verso la via della rete ma lì manca di precisione.

Zaccagni 6,5 - Pimpante già dalle prime battute, va il doppio degli altri. Il certificato di bontà della sua prova arriva con l'assist per il raddoppio di Dimarco. Esce sfinito e irritato.

(dal 75' Colley 6,5 - La sua velocità serve a Juric per provare a far male a un Crotone sbilanciato nei minuti finali, e infatti si rende pericoloso: prima lo ferma Cordaz, poi la traversa).

Kalinic 7 - Si sblocca con l'Hellas, e fa lo stesso con il match. Invitante il pallone di Barak, ma si può leggere nitidamente la firma da centravanti navigato.

(dal 63' Di Carmine 6 - Ingresso che serve a mantenere un po' di peso là davanti: lo fa, non rendendosi però autore di giocate particolarmente incisive).

Allenatore: Juric 6,5 - Il suo marchio di fabbrica è ben presente anche oggi. Fin dai primi minuti: il suo Hellas corre a duemila all'ora, e nel primo tempo sovrasta totalmente il Crotone, trovando un duplice vantaggio paradossalmente pure stretto all'intervallo. Ripresa più di sofferenza, ma solo perché i calabresi accorciano e poi il 3-1, volente o nolente, non arriva. Alla fine però i tre punti sì, e quello conta.