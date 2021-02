Le pagelle dell'Inter - Eriksen-Brozovic, la coppia scoppia. L'attacco tradisce Conte

Juventus-Inter 0-0

Handanovic 7 - Ha qualcosa da farsi perdonare, dice no ripetute volte a Cristiano Ronaldo.

Skriniar 6,5 - Tiene botta sul portoghese, in serata positiva. Prova anche a sganciarsi per dare una mano ai suoi in fase offensiva.

De Vrij 6,5 - Gara ordinata, pulita, attenta. Le difficoltà dell’Inter non sono certo in difesa.

Bastoni 6,5 - Riscatta la partita dell’andata con una prova solida, anche perché sollecitato pochissimo. Un paio di sbavature col pallone tra i piedi, nel complesso promosso. (Dal 65’ Kolarov 5,5 - Buttato dentro per cercare nuove soluzioni, un paio di belle aperture e poco altro).

Hakimi 6,5 - È come se avesse due marce in più e lo mette subito in chiaro ad Alex Sandro. Alla fine della fiera, non fa male.

Barella 6 - Con il ragazzo qui sopra l’intesa funziona a meraviglia. Pecca nell’aiutare i compagni in fase difensiva su Ronaldo, solito trottolino.

Brozovic 5 - Quanti indizi servono per fare una prova? La coppia con Eriksen scoppia, ma anche senza il danese non sale in cattedra.

Eriksen 6 - Tatticamente, più mezzala che regista. Di fatto, quasi tutti i palloni passano dai suoi piedi. Tra i migliori nel primo tempo, cala vistosamente col passare dei minuti. (Dal 65’ Sensi 5,5 - Ha da mettere benzina nel serbatoio, ma non incide sulla partita).

Darmian 5,5 - Avversario complicato, non sfonda ma va detto anche che non soffre più di tanto. Il gioco si sviluppa sopratutto sull’out opposto, Conte lo toglie dopo un tiro alle stelle. (Dal 58’ Perisic 6 - Meglio in fase offensiva, anche lui non cambia la serata dei suoi).

Lukaku 6 - Contro i difensori della Juve si fa fatica. Gioca di sponda e quasi mai faccia alla porta, s’infrange su De Ligt e Demiral.

Lautaro 5 - Prove di mira in avvio: prima colpisce il manto erboso (o Bernardeschi, immagini non chiarissime), poi calcia molto male da posizione pericolosa. Annullato dalla prodigiosa giovane coppia bianconera.

Conte 5,5 - Non batte la Juve a Torino e non è un peccato mortale. Esce ancora da una competizione e questo già è un po’ diverso. Cerca di svegliare i suoi con i cambi, non fino in fondo. Il piano partita era corretto, nel primo tempo mette anche in difficoltà Pirlo. Poi non legge la partita. Non che avesse grandissime frecce in faretra.