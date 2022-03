Le pagelle dell'Inter - Lautaro si sblocca e non si ferma più. Barella come i migliori trequartisti

Handanovic 6 - Risponde bene su Verdi nel primo tempo, spettatore non pagante nella ripresa.

Skriniar 6 - Serata tranquilla, presente nella costruzione dell'azione, bene anche nei lanci lunghi.

De Vrij 6.5 - Prestazione impeccabile, avversario non certo irresistibile ma l'olandese si fa valere negli anticipi e in fase d'appoggio. Dal 62' Ranocchia 6 - Ordinaria amministrazione.

Bastoni 6 - Un paio di ottime chiusure in una serata che comunque non lo fa certamente soffrire.

Dumfries 6.5 - Ara la fascia destra, dà una mano in difesa e lo trovi poco dopo davanti. Spreca una buona occasione da gol, serve un bell'assist trasformato in rete da Dzeko.

Barella 8 - Dopo le ultime appannate prestazioni, si rivede il giocatore dei tempi migliori. Gladiatore in mezzo, stradica palloni e li distribuisce come il migliore dei trequartisti. Illuminanti i suoi assist per Lautaro, entra comunque nelle azioni delle altre tre reti.

Brozovic 6.5 - Lo trovi ovunque, gioca con ordine dettando i tempi della partita e i suoi suggerimenti sempre precisi. Come l'azione del 3-0 dove è lui a dare il la. Dal 71' Gagliardini sv

Calhanoglu 6 - Il meno brillante in una serata comunque positiva per i nerazzurri. Gli manca lo spunto illuminante, si limita all'ordinario. Dal 62' Vidal 6 - Entra a partita già chiusa.

Darmian 6.5 - Scelta dell'ultimo minuto per il forfait di Perisic, piace per la tenacia in difesa e per l'aiuto che dà in fase offensiva. Spinge con costanza, quasi manda in gol Dumfries. Dal 62' Gosens 6.5 - Esordio in A con l'Inter e due minuti dopo serve l'assist per Dzeko. Non male come inizio.

Dzeko 7.5 - Generoso nel primo tempo, devastante nella ripresa. Serve l'assist del 3-0 per Lautaro, poi in quattro minuti segna due reti, annientando una Salernitana che ha già ammainato bandiera bianca. Dal 75' Correa sv.

Lautaro Martinez 8 - Dalla Salernitana alla Salernitana, il Toro è tornato. Certo, c'era stata in mezzo la Supercoppa italiana ma limitandoci alla Serie A dovevamo risalire a due mesi e mezzo fa per l'ultimo gol. Entra famelico, fa prima tremare la traversa, poi trova il gol. E un altro. È sempre nel vivo del gioco offensivo, un pericolo costante. L'Inter è prima, la crisi alle spalle.

Allenatore Simone Inzaghi 7 - Fare turnover contro la Salernitana a pochi giorni dalla sfida col Liverpool sarebbe stato logico, i recenti risultati suggeriscono la formazione migliore, per cercare di sbloccare la squadra in una partita potenzialmente facile e con un Napoli-Milan che può agevolare il ritorno al primato. Scelta azzeccata, i giocatori più a rischio rispondono alla grande, gli appannati Barella e Lautaro delle ultime uscite risolvono la partita, sempre in controllo e di fatto chiusa prima dell'ora di gioco. Solo allora può concedersi qualche cambio e pensare alla Champions.