Le pagelle dell'Inter - Lukaku è un gigante, Lautaro il partner ideale. Hakimi spento

Handanovic 6 - Primo tempo da quasi spettatore, maggiormente coinvolto nella ripresa. Risponde presente, sul bel gol di Traore sembra avere poche colpe

Skriniar 6,5 - Nel primo tempo sbaglia una copertura su Boga ma recupera con un intervento da maestro della difesa. Si concede anche qualche galoppata offensiva ma il meglio di sé lo fa vedere ovviamente in copertura

De Vrij 6 - Partita tutto sommato tranquilla. Raspadori è punta di riferimento atipica, che si abbassa spesso e volentieri e quindi per l'olandese raramente esiste un uomo da marcare. Preziosissimo nel finale sull'assalto neroverde

Darmian 6 - Sostituire Bastoni come terzo di sinistra non è compito semplicissimo ma l'ex United se la cava con discreti risultati, pensando poco alla fase offensiva

Hakimi 5,5 - Meno preciso del solito, ma la spinta offensiva è come sempre costante e continua. Anche se per larghi tratti del secondo tempo si estranea troppo dal gioco

Barella 6 - Il giallo rimediato a inizio gara (che gli farà saltare il Cagliari) lo condiziona, almeno dal punto di vista degli interventi e dell'intensità nel contrastare l'avversario. Ma è al solito uomo ovunque

Eriksen 6,5 - Manca Brozovic e allora il danese si piazza in quella che solitamente è la casella del croato. Intensità minore ma maggiore qualità nei piedi, il risultato è un'altra prestazione convincente da direttore d'orchestra (dal 59' Sensi 6 - Ha poco tempo per incidere, gioca qualche buon pallone e poco altro)

Gagliardini 5,5 - Qualche passaggio fuori misura, tanta corsa e disponibilità per i compagni di squadra. Anche se il Sassuolo dalle sue parti sfonda spesso e volentieri (dal 70' Vecino 6 - Mette minuti nelle gambe senza particolari squilli)

Young 6,5 - Sfrutta al meglio l'assenza di Perisic per provare a ribaltare le gerarchie sulla sinistra in questo finale di stagione. Affondi continui e cross di qualità, come dimostra l'assist per il gol di Lukaku

Lautaro 7 - Con Lukaku che lavora per la squadra, è il Toro ad avviare il pressing sul Sassuolo. Straordinaria la sventagliata millimetrica per Young in occasione del gol dell'1-0, bello e raffinato il gol del 2-0 (dal 77' Sanchez sv)

Lukaku 7,5 - Il solito trascinatore nerazzurro. Lavora decine di palloni spalle alla porta per i compagni, dialoga nello stretto, segna un grandissimo gol che incide sul risultato finale. La curiosità sta nel come: è il primo gol stagionale, in campionato, segnato con la testa. Chiude con un assist al bacio per Lautaro

Antonio Conte 6,5 - La sua Inter fatica più del previsto, nonostante il tecnico legga bene la partita soprattutto nel primo tempo. Decima vittoria consecutiva e +11 sul Milan secondo, l'ennesimo strappo verso lo Scudetto