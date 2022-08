Le pagelle dell'Inter - Lukaku si è già ripreso San Siro, il feeling con Lautaro è sempre lì

vedi letture

INTER-SPEZIA 3-0

(35' Lautaro, 52' Calhanoglu, 82' Correa)

Handanovic 6 - Spettatore non pagante, unica ansia un angolo regalato per leggerezza di De Vrij.

Skriniar 6,5 - Accantonata la telenovela mercato, quasi mai sollecitato dagli avanti avversari, trova il tempo per scorribande offensive. In una di queste prende in qualche modo parte al raddoppio.

De Vrij 6 - Piccoli brividi qui e lì in avvio, su tutti un retropassaggio in versione cannonata per Handanovic. In crescendo il secondo tempo, la concorrenza di Acerbi è in arrivo.

Bastoni 6,5 - Torna titolare e l'apporto alla manovra si sente. Dietro tutto tranquillo.

Dumfries 6,5 - L'uomo dell'ultimo minuto a Lecce questa volta parte dal primo. È in forma e si vede sin dai primi minuti, di testa impegna persino Dragowski. Nel finale torna a spingere, come se avesse benzina infinita.

Barella 7 - Morbido come un buon whiskey invecchiato il lancio che porta alla rete di Lautaro, dà ringhi agli avversari e qualità ai suoi.

Brozovic 6,5 - Si vede poco, si sente meno, se non ci fosse sarebbe da inventare. Solita prestazione preziosa. (Dall'84' Asllani s.v.).

Calhanoglu 7 - Dolorante alla caviglia nel pre-partita, stringe i denti. Ne vale la pena: a inizio secondo tempo è lui a siglare la rete che chiude la partita. (Dal 75' Gagliardini 6,5 - Entra e manda in rete Dzeko e Correa).

Dimarco 6,5 - Intendiamoci: non è che ari la fascia. Però preciso, puntuale, anche pericoloso. C'è. (Dal 68' Gosens 6 - Inzaghi gli concede minuti, prova a farsi vedere).

Lukaku 7,5 - Il gol gli resta in canna: al ritorno a San Siro, lo avrebbe voluto e l'ha cercato. La traversa e un controllo generoso gliel'hanno impedito, ma è quasi un dettaglio visto tutto il resto. Si consola mettendoci lo zampino in entrambe le reti nerazzurre: si è già ripreso l'Inter, per la curva ci vorrà tempo. Non tantissimo. (Dal 68' Dzeko 6,5 - Elegante il dribbling, generoso l'assist per il 3-0. Non sottovalutatelo).

Lautaro 7 - Potrebbe segnare di più? Forse sì, ma il gol che sblocca la gara è bello e soprattutto suo: da lì parte la vittoria nerazzurra. Il feeling con Lukaku, beh quello sembra non essere mai andato via. (Dal 75' Correa 6,5 - Il gol è facile facile, ma ha anche il merito di chiudere la gara).

Inzaghi 7 - Dopo la fatica di Lecce, vince sul velluto. Difficile chiedere di più a lui e alla sua squadra, alla prima in campionato a San Siro. E la sensazione è che abbia molte più alternative rispetto all'anno scorso, anche nella testa.