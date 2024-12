Le pagelle dell'Inter - Mkhitaryan ispira. Thuram da nove vero, Lautaro sprecone

INTER-PARMA 3-1

(39' Dimarco, 53' Barella, 67' Thuram; 81' aut. Darmian)

Sommer 6 - Attento nell'unica vera occasione del Parma, non può granché sul fuoco amico di Darmian.

Bisseck 7 - Non sarà semplice, per Pavard, riprendersi il posto quando tornerà a disposizione. Sicuro dietro, propositivo in fase offensiva: si può considerare una certezza di questa Inter. (Dal 90'+2 Palacios s.v.).

De Vrij 6,5 - Vita sin troppo facile su Bonny, nel finale partecipa alla topica collettiva che porta all'autogol di Darmian.

Bastoni 6,5 - Mai messo in difficoltà dagli attaccanti avversari, si dedica alla produzione di gioco che gli riesce sempre piuttosto bene. (Dal 74' Darmian 5,5 - Più sfortunato che altro, però entra e la mette nella porta sbagliata: non il massimo).

Dumfries 6,5 - Un incrocio dei pali (ma nelle intenzioni il suo era un cross) e diverse incursioni aeree pericolose. Spina nel fianco, anche senza troppa resa.

Barella 7 - Riscatta con un gran bel gol un primo tempo opaco, caratterizzato da troppi errori, uno dei quali spalanca la porta al Parma. Conquista il corner che porta al 3-0 nerazzurro, nel finale spegne la spina e potrebbe fare anche lui meglio su Hernani.

Calhanoglu 6,5 - Pericoloso dalla distanza in avvio, lascia ai compagni di squadra le luci della ribalta, "limitandosi" a dettare la fluida manovra dei suoi. (Dal 70' Asllani 6 - Ordinato).

Mkhitaryan 7,5 - Protagonista nei momenti chiave della gara, ispira il vantaggio di Dimarco e, soprattutto, il raddoppio di Barella. Gli altri mettono il pennello, ma tela e colori li offre l'armeno.

Dimarco 7 - Palla c'è, palla non c'è, infine Suzuki se la ritrova in fondo al sacco: un gran gol rompe il ghiaccio di San Siro. Da un suo recupero prende le mosse anche il 2-0 di Barella. (Dal 70' Buchanan 5 - Non il miglior modo di convincere Inzaghi a dargli più spazio: è lui a perdere la palla che porta all'autogol della bandiera).

Thuram 7 - La prima volta contro la squadra della città in cui si è nati non si scorda mai? Nel dubbio, Tikus non si fa impietosire dalle origini e firma la rete che mette in ghiaccio - ove ve ne fosse bisogno, visto il gelo milanese - la partita. Gol da 9 vero: un'arma ufficialmente da considerarsi nel suo repertorio. (Dal 70' Correa 6,5 - Il ritorno al gol lo ha rivitalizzato, e gli ha anche restituito un Meazza meno ostile. Entra e mette in porta Lautaro).

Lautaro 5 - Prosegue il rapporto complicato col gol: se ne mangia un paio. Uno più semplice dell'altro, almeno per lui. Per la verità, segna anche ma, annullato per fuorigioco di Thuram, non entra nelle cronache del suo campionato. Nel finale, cerca un rigore che proprio non c'è.

Simone Inzaghi 7 - Il Parma ha messo in difficoltà un po' tutte le big, tranne la sua creatura perfetta. Qualche peccato di superiorità in una partita dominata dall'inizio alla fine. Il messaggio era chiaro: prima il campionato, poi si penserà alla Champions. Recepito senza sbavature, a parte il finale.