Le pagelle della Cremonese - Ciofani lotta ma non graffia. Carnesecchi il migliore

Risultato finale: Cremonese-Milan 0-0

Carnesecchi 8 - Senza dubbio il migliore della Cremo. Nella prima frazione è lui a tenere in piedi i suoi compagni, murando le conclusioni ravvicinate di Origi e Thiaw, oltre alla cannonata di Messias.

Aiwu 6,5 - Quasi impeccabile sul centrodestra: fronteggia prima Rebic e poi Leao senza andare in affanno.

Bianchetti 6,5 - Inizialmente soffre i movimenti ad elastico di Origi, che prova a stancarlo. Ma alla fine se la cava alla grande, guidando i compagni di reparto.

Vasquez 6,5 - Sempre e costantemente concentrato lì dietro: nella prima frazione con un intervento provvidenziale salva i grigiorossi dopo un appoggio insidioso di Tonali.

Ghiglione 5,5 - Come Valeri d'altronde, si vede davvero poco nella metà campo rossonera, anche perché impegnato dall'asse Toure-Rebic. Appena rientrato dagli spogliatoi rimedia immediatamente un giallo e Alvini non può che richiamarlo in panchina. Dal 62' Sernicola 6 - Deve duellare con il subentrante Leao: non sfigura.

Escalante 6 - Gara di grande fatica la sua: copre ogni zolla del terreno di gioco, schermando con disciplina la linea difensiva alle sue spalle.

Castagnetti 6 - Nel cuore del tempo è lui a dettare i tempi ai compagni, riuscendo inoltre a partecipare alle iniziative offensive nella metà campo meneghina. Dal 70' Pickel s.v.

Meite 6 - Chiamato a legare i reparti: tiene botta a centrocampo e non perde di certo il duello a distanza con la mediana rossonera.

Valeri 5,5 - Da quella parte deve fare i conti con un cliente scomodissimo come Messias, che lo punta in continuazione e lo costringe a rinculare, annullandolo dal punto di vista offensivo. Dal 88' Quagliata s.v.

Afena-Gyan 5 - Svaria e gira intorno a Ciofani, ma fa il solletico alla retroguardia rossonera. Dal 62' Buonaiuto 5,5 - Non si vede mai in avanti.

Ciofani 5 - Fa a sportellate con il terzetto difensivo di Pioli, ma fatica a graffiare: mai pericoloso dalle parti di Tatarusanu. Dal 62' Okereke 5,5 - Non dà alcuna svolta significativa al match.

Massimiliano Alvini 6,5 - Schiera un 3-5-2 più prudente del solito, non concedendo campo agli uomini di Pioli: una strategia che paga perché quest'oggi la Cremonese non ha di certo entusiasmato, ma ha portato a casa un punto preziosissimo.