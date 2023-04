Le pagelle della Fiorentina - Disastro Martinez Quarta, male anche Amrabat e Terracciano

Terracciano 5 - Sfortunato quando la sua respinta sbatte su Biraghi e finisce in rete. Sbaglia completamente i tempi, con la complicità di Martinez Quarta, in occasione del gol del 2-2 di Mota. Spiazzato da Pessina sul calcio di rigore.

Dodò 5,5 - Soliti polmoni a servizio della squadra, ma anche lui sbaglia troppo in difesa. Nell'autogol di Biraghi c'è anche il suo zampino. (Dall'80' Terzic S.V

Milenkovic 6 - L'unico a salvarsi nella sciagurata difesa viola. Non ha colpe sui gol subiti, nel finale chiude in maniera perfetta su Petagna.

Martinez Quarta 4,5 - Primo tempo a dir poco disastroso. Prima si fa saltare nettamente da Caprari, lasciando un'autostrada al fantasista del Monza (da questa azione arriverà l'autogol di Biraghi), poi in complicità con Terracciano regala il secondo gol al Monza. Su rilancio di Di Gregorio si lascia superare da Mota Carvalho con troppa facilità .

Biraghi 5,5 - Sfortunato in occasione dell'autogol, il pallone gli sbatte addosso dopo la respinta di Terracciano e finisce in rete.

Amrabat 5 - Intervento inutile e in ritardo su Mota che costa carissimo alla Fiorentina. Lontano parente di quel giocatore che ha fatto innamorare i top club europei al Mondiale. (Dal 71' Duncan 6 - Ci mette il fisico, ma non basta)

Mandragora 5,5 - Manca il solito lavoro oscuro, in costante affanno sulle seconde palle. (Dal 71' Jovic 5 - Non fa niente per uscire dal tunnel negativo in cui è entrato, ennesima prestazione nulla)

Kouamé 6,5 - La sorpresa di formazione, ci mette pochi minuti a ripagare la fiducia di Italiano. Ritrova il gol che mancava da ottobre, bravissimo a prendere posizione sul cross battuto da Biraghi. Pochi minuti dopo è lui a servire l'assist vincente per Saponara. Sembra il preludio ad una giornata da sogno, ma così non è. Gol e assist gli garantiscono la sufficienza, ma la prestazione, da metà primo tempo in poi, è un susseguirsi di errori.

Barák 5 - Prestazioni a tratti irritante. Mai nel vivo nell'azione, non verticalizza mai e si rifugia sempre verso i difensori. (Dal 61' Castrovilli 6 - Pronti via e rischia subito di causare un altro calcio di rigore per il Monza con una spinta evidente su Caprari. Uno degli ultimi a mollare)

Saponara 6 - Al posto giusto al momento giusto. Segna il gol del raddoppio e tutto lascia pensare ad una giornata facile per i viola. Si eclissa col passare dei minuti, dopo il gol non azzecca più un passaggio. (Dal 61' Sottil 5,5 - Se in Conference era stato decisivo, così non è stato allo U-Power Stadium. Ha anche una buona occasione per segnare, ma calcia troppo debolmente)

Cabral 5 - Fatica e non poco nel primo tempo, le cose non cambiano nella ripresa.

Vincenzo Italiano 5 - Sorprende tutti scegliendo Saponara e Kouame dal primo minuto, e dopo neanche 15 minuti la viola è avanti 2-0 proprio grazie alle reti dell'ivoriano e dell'ex Empoli. Il doppio vantaggio immediato forse illude i viola, che si addormentano e regalano gol e pallino del gioco al Monza. I cambi non aiutano la Fiorentina. Sotto di un gol, tiene in panchina Ikoné e Nico Gonzalez e come ultimo cambio si gioca Terzic per Dodo. Non la mossa migliore per cercare di recuperare un gol di svantaggio.