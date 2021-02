Le pagelle della Fiorentina - Dragowski limita i danni, salvi anche Quarta e Bonaventura

FIORENTINA-INTER 0-2 (31' Barella, 52' Perisic)

Dragowski 6,5 - Ai limiti del provvidenziale la prima volta su Barella. Quest'ultimo si impegna, e gli spolvera l'angolino: lì non può proprio nulla. Così come sul raddoppio: evita più volte il tris. Le ha provate tutte, limitando i danni.

Quarta 6 - Discreta prova dell'argentino, che si mette in evidenza per una bella conduzione palla sull'azione sfociata poi nel palo di Bonaventura. Nella ripresa più problemi, ma non sfigura.

Pezzella 5,5 - Prova a guidare il reparto con la sua esperienza, ma a fare la guerra con un armadio con Lukaku c'è il rischio di ferirsi. Tenta di limitare i danni, ma non può essere sufficiente.

Igor 5 - Primo tempo discreto, nel secondo Hakimi diventa il suo incubo, seminandolo brutalmente in un paio di occasioni, tra le quali c'è quella in cui manda comodamente Perisic a segnare il 2-0.

Venuti 5,5 - Sul duello corpo-a-corpo con Perisic riesce a farsi valere spesso, ma sul lungo andare il croato cresce, così come le sue difficoltà. Stringe troppo sul gol di Perisic.

(dal 74' Malcuit 6 - Due o tre discese sulla fascia precedono un tentativo da fuori area, alto. Almeno ha mostrato personalità).

Bonaventura 6 - Senza Castrovilli e Ribery è lui deputato a portare qualità. Lo fa con ottima concretezza nel primo tempo: solo Handanovic e il legno gli negano il gol. Ripresa in calare.

Amrabat 5,5 - Non nelle migliori condizioni, soffre il palleggio ispirato e preciso del centrocampo nerazzurro. Lui non si rivela altrettanto certezza, sbandando come gli altri.

Eysseric 5 - Te l'aspetteresti trequartista, e invece fa la mezzala con tanto di marcatura a tutto campo su Barella. Il sardo un gol lo fa, lui lo sfiora soltanto. In generale l'esperimento non rende.

(dal 74' Pulgar 5,5 - Entra in campo giusto in tempo per un'ammonizione sgangherata. Forse era ancora in panchina con la testa).

Biraghi 5,5 - Propositivo quando ne ha l'occasione, soprattutto nel primo tempo: la ripresa è più in apnea, anche perché Hakimi decide di prendersi il centro del palco e sfrecciargli via più volte.

(dall'82' Barreca s.v.)

Borja Valero 5,5 - Prandelli lo sta provando un po' in tutte le vesti: oggi è il turno del trequartista, con compito di aggredire Brozovic ed evitare l'uscita facile. Esce lui, all'intervallo.

(dal 46' Kouame 5 - Probabilmente si aspettava di giocare da titolare visto il forfait di Ribery, invece è solo panchina. Entra però all'intervallo, ma lo fa con un atteggiamento sbagliato).

Vlahovic 5 - Serata complicatissima: ovunque si giri, trova un colosso a marcarlo. E senza appoggi facili intorno a lui, diventa una caccia al primo pallone utile, ma nel deserto. Non può uscirne vincitore.

(dal 74' Kokorin s.v.)

Allenatore: Prandelli 5 - Le cose che non convincono appieno, alla fine dei giochi, sono più d'una. Se gli uomini in campo rispondono più o meno alle aspettative, sono le posizioni di Borja Valero ed Eysseric a destare diversi dubbi. E dopo un primo tempo discreto, la Fiorentina lascia il campo in anticipo di quarantacinque minuti. Ok, l'impegno non era facile, ma non è sembrata giocarsela benissimo.