Le pagelle della Fiorentina - Kean ex velenoso, Sottil pesca il jolly. Male Gudmundsson

Risultato finale: Juventus-Fiorentina 2-2

De Gea 7 - Il portiere spagnolo risponde presente come sempre, negando il possibile 2-1 a Vlahovic con un intervento per il quale per poco non si gioca il braccio destro e ripetendosi nella ripresa con un'ottima respinta su Conceiçao.

Dodò 6 - Parte timido contro Mbangula e non è impeccabile nell'azione del gol subito, ma poi si mostra sempre più intraprendente.

Comuzzo 6 - Messo a dura prova da un osso duro come Vlahovic, a cui comunque non concede troppe occasioni nell'arco dei 90 minuti.

Ranieri 5 - In occasione dell'1-0, chiude in ritardo su Thuram. Altre disattenzioni in area da parte del capitano viola, che ad inizio secondo tempo chiude in ritardo su Koopmeiners che propizia il 2-1.

Parisi 5,5 - Schierato a sorpresa da Palladino perché Gosens non è stato bene in settimana, ripaga in parte la fiducia di Palladino visto come soffre nel duello con Conceiçao. Dal 75' Gosens sv.

Cataldi 5,5 - Recupera diversi palloni e li distribuisce anche bene, ma pecca nelle due azioni decisive della Juve. Prima perde il duello in corsa con Thuram e poi, deviando il passaggio di Koopmeiners, consente di nuovo al francese di segnare. Dal 65' Mandragora 5,5 - Con il suo ingresso sul rettangolo verde, il centrocampo viola non cresce di tono come sperato da Palladino.

Adli 6,5 - Il solito architetto del centrocampo, che confeziona cioccolatini per i compagni, come quello che porta all'1-1 di Kean. Dal 75' Richardson sv.

Colpani 5 - L'ex Monza gioca una gara piuttosto incolore. Che spinga sulla destra o che entri dentro il campo, viene contenuto senza troppi affanni. Non migliora con il trascorrere del match. Dal 75' Ikoné sv.

Gudmundsson 5 - Non accende la manovra viola come ci si attenderebbe da lui. Stretto tra le maglia bianconere, quando ha delle occasioni sbaglia spesso la scelta risultando nel complesso uno dei più in ombra. Dal 59' Beltran 5,5 - Qualcosina in più rispetto al compagno che sostituisce, ma non grosse giocate degne di nota per l'argentino.

Sottil 7 - Il deus ex machina dei gigliati che, dopo una partita con più ombre che luci, dal nulla realizza il 2-2 scaricando un bolide sotto l'incrocio dopo una corta respinta della difesa bianconera su Tiro di Kean.

Kean 7,5 - L'uomo più atteso in casa viola non delude le aspettative. Sfrutta un gran cross di Adli nel primo tempo, portando il punteggio sull'1-1. Nel secondo tempo fa tanto lavoro sporco e poi prende parte attivamente all'azione del definitivo 2-2.

Raffaele Palladino 6,5 - Grande reazione alle ultime 2 sconfitte, non mollando mai in casa della Juventus. Premiata la resistenza dei suoi ragazzi, così come la sua scelta di non togliere Sottil nel finale.