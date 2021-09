Le pagelle della Fiorentina - Saponara show da subentrato. Bonaventura leader viola

Dragowski 6,5: Torna titolare dopo la strana panchina contro l'Atalanta e compie un grande intervento su Destro quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Molto coinvolto dai compagni con il gioco di piedi, subisce gol solo su rigore al 98'.

Odriozola 6,5: Alla prima da titolare non delude le aspettative. Nel primo tempo è un po' nervoso e smania perché vuole dimostrare il proprio valore. Preciso nelle chiusure ma anche nelle ripartenze, nella ripresa gioca ancora meglio. Sostituito perché non ne aveva più. (Dall'81' Benassi S.V)

M. Quarta 6,5: Preferito a Milenkovic gioca la solita partita di garra e determinazione, in più, da difensore centrale, è molto bravo a verticalizzare verso i compagni a centrocampo. Irruento su Destro, rischia il cartellino arancione.

Igor 5,5: Meno preciso del compagno di reparto ha anche il demerito di provocare il rigore che permette al Genoa di segnare a partita finita. Deve crescere in sicurezza, soprattutto in un gioco tutto palleggio come quello di Italiano.

Biraghi 7: Bene in difesa, bene in attacco. Una partita pressoché perfetta del terzino che va anche vicino al gol. Da capitano si fa sentire e in qualche modo partecipa nelle azioni dei due gol creando il giusto spazio per le conclusioni dei compagni. Tra i migliori.

Bonaventura 7,5: È il vero faro della manovra viola. Quello che ha le idee ma anche i mezzi per metterle in pratica. Sarebbe stato il migliore in campo anche senza il gol, poi segna e si merita la palma d'oro del pomeriggio di Marassi.

Pulgar 6,5: Prende il posto a Torreira anche in vista della sfida contro l'Inter e non demerita assolutamente. Partita di sacrificio in mezzo al campo, la sua posizione permette a Bonaventura di liberarsi e giocare più sereno. (Dal 78' Amrabat 6,5: Entra e salva un gol quasi certo deviando di testa una palla velenosa al centro dell'area).

Castrovilli 6: Il centrocampista viola torna titolare e sembra subito molto attivo. La sfortuna lo fa sbattere violentemente contro il palo di Sirigu. Esce dolorante. (Dal 25' Duncan 6,5: È un altro giocatore rispetto a quello dell'ultima stagione. Preciso in ripartenza e nel palleggio. Sirigu gli strozza l'urlo di gioia in gola quando compie un vero miracolo sul suo tiro da fuori.

Callejon 6: In crescita fisicamente, tanto che conclude la partita con 98 minuti sulle gambe. Ancora non è quello di un tempo, soprattutto in avanti però è prezioso in raddoppio e con Odriozola si capisce benissimo).

Vlahovic 6: Non la sua migliore prestazione ma non ci si può aspettare sempre che segni due gol a partita. Bravo a fare a sportellate, meno quando deve arrivare primo sulle palle al centro. Comunque sufficiente per il grande lavoro in aiuto ai compagni. (Dall'81' Kokorin 5: Entra, sbaglia tutto e prende un giallo che poteva essere rosso. Se questo è il vice Vlahovic...)

N. Gonzalez 6,5: Impressionante quando parte con la palla al piede. Una progressione mista a tecnica che è difficile da riscontrare in altri giocatori della Serie A. Sfortunatissimo, sia lui che Italiano, visto l'infortunio allo scadere del primo tempo che lo costringe ad uscire.(Dal 45' Saponara 7,5: Entra in campo grazie all'infortunio del compagno ma mai scelta fu più azzeccata. Inizia come un diesel corricchiando sulla destra, ma si stava solo preparando per lo show successivo. Un "tiraggir'" alla Insigne che non lascia scampo a Sirigu, vale l'1-0. L'invenzione di prima per Bonaventura, vale l'assist per il raddoppio. Altro titolare aggiunto.

Italiano 8: In due mesi rigenera una squadra che lottava da anni per la zona bassa della classifica. Rilancia giocatori che sembravano finiti e coinvolge tutto il gruppo in una vera e propria missione. Terza vittoria di fila e classifica che a dir poco sorride: un primo posto momentaneo che deve far sognare ma con i piedi per terra.