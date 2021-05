Le pagelle della Fiorentina - Terracciano evita il peggio. Ribery incompiuto, Vlahovic suda

vedi letture

Risultato: Crotone - Fiorentina 0-0

Terracciano 7 - Primo tempo da tuttofare per evitare più volte il peggio. Il suo principale nemico si chiama Messias: riesce a fermarlo. Super pure su Djidji subito dopo. Ripresa di riposo.

Quarta 6 - Comincia con qualche sofferenza, ma sulla lunga distanza si rivelerà sia sufficiente sotto l'aspetto difensivo che il più pericoloso dei suoi - anche se nulla di che - su palla da fermo.

Olivera 6 - Grande sorpresa dell'ultim'ora, non solo è nei tre di difesa ma addirittura il centrale. Pare in affanno sui primi palloni e nel primo tempo, va meglio nella ripresa con due belle chiusure.

Caceres 6 - Dei tre dietro, sia per esperienza che per minutaggio complessivo, è il più sicuro e, anche quando non si nota, spesso è lui a chiamare i movimenti. Nulla di eccezionale ma un sei pieno (dall'83' Igor s.v.).

Venuti 5,5 - Non si eleva mai rispetto al grigiore che sembra contornare la prima ora della Fiorentina. Spinge col contagocce, anzi praticamente mai. Dietro perlomeno non si fa trovare scoperto (dal 63' Callejon 5,5 - Non è titolare neanche nell'ultima partita. Quella vista a Firenze si conferma la versione spenta e poco ispirata dell'esterno a Napoli).

Bonaventura 6 - Là nel mezzo è quello che mostra maggior personalità e voglia di incidere. La precisione lo assiste un po' a targhe alterne, ma per volontà non può non essere sufficiente nel complesso.

Pulgar 5,5 - Se nelle ultime uscite era apparso generalmente in crescita, questa non sembra proprio la sua serata. Lento, a tratti appisolato, un paio di leggerezze generano occasioni avversarie (dal 46' Borja Valero 6 - Quasi certamente all'ultima, entra all'intervallo per dare tempi più puliti alla manovra ed effettivamente il pallino passa nelle mani dei viola).

Castrovilli 5,5 - La sua partita dura solamente un tempo, nel quale ci prova dalla distanza ma manda alto e appare presente sul lato del carattere. Forse anche troppo, come quando litiga con Djidji (dal 46' Eysseric 5,5 - Volitivo, ma quanti errori... Tocca tantissimi palloni, proponendosi come faro della manovra offensiva nella ripresa, solo che ha dimenticato di accendere la corrente).

Biraghi 5,5 - Spesso e volentieri la manovra ha sfogo dalla sua parte. Si prodiga in qualche percussione in avanti, ma non riesce ad infilare giocate precise tecnicamente. A un passo dal 6, non ci arriva.

Vlahovic 6 - Il serbo si sbatte e si sacrifica, provando a non dare per scontato che arriveranno troppi palloni dalle sue parti. In effetti sarà così: sarà davvero poco pericoloso ma quanto sudore per la causa.

Ribery 5,5 - Potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia viola, tra qualche giorno il suo futuro sarà più chiaro. Fossero questi, i 90 minuti conclusivi, si avrebbe comunque senso d'incompiutezza (dal 76' Kokorin s.v.).

Allenatore: Iachini 5,5 - Per lui è l'ultima sulla panchina della Fiorentina, l'obiettivo è chiudere in bellezza. Per farlo non rinuncia al 3-5-2, coprendo il vuoto di uomini tra i centrali con l'adattato Olivera. L'ingresso in campo della sua squadra, di fatto, avviene con 45 minuti di ritardo. Un po' meglio il secondo tempo: i rischi almeno sono pochi, ma la produzione offensiva è ampiamente insufficiente. Lo 0-0 va meglio ai suoi.