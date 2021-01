Le pagelle della Juventus - McKennie giganteggia, gioia Arthur. Szczesny para anche... Cuadrado

Juventus-Bologna 2-0

Szczesny 7.5 - Decisivo contro il Bologna e contro... Cuadrado. Sicuro nelle uscite, respinge colpo su colpo alle conclusioni del Bologna. Il vero miracolo però lo compie sul clamoroso tentativo di autogol del compagno di squadra.

Cuadrado 7 - Nel bene o nel male, è sempre protagonista. Un attimo prima lo trovi in avanti ad impegnare Skorupski, un secondo dopo lo trovi in ripiegamento a stroncare le azioni avversarie. Motorino instancabile, conferma di essere uno di migliori interpreti (il migliore?) del ruolo in Italia. Il tentativo di autogol non macchia la sua prova.

Bonucci 6 - I problemi maggiori arrivano sulle corsie esterne. Partita pulita, non soffre oltre il dovuto. Ordinaria amministrazione. (dal 78' De Ligt sv).

Chiellini 6 - Tutta l'esperienza all'inizio del secondo tempo. Barrow scappa via e il capitano decide di spendere subito il giallo. L'attenzione non manca mai.

Danilo 5,5 - Per una volta si concede qualche pausa di troppo. Orsolini, Sansone e company non sono clienti semplici. Meno appariscente in avanti, decide nel secondo tempo di restare ancorato in difesa. Forse troppo.

McKennie 7 - Terzo gol in campionato, quarto stagionale. Nel mezzo, corsa e giocate. Basterebbe questo, ma il texano non smette di stupire, prezioso in copertura, letale spesso in area di rigore. Una delle rivelazioni della Juventus targata Pirlo. (dal 92' Demiral sv).

Bentancur 6 - Non chiedetegli i passaggi in verticale. Non è (ancora) materia sua. Fa il compitino, ma per oggi può anche bastare così

Arthur 6,5 - Il gol, fortunoso per certi versi, premia la sua prova con la maglia bianconera. Diga solida nel mezzo, manca qualcosa là in avanti dove servirebbe qualche invenzione in più. La prima rete con la Juventus, però, non si scorda mai. (dal 78' Rabiot sv)

Bernardeschi 6 - Schierato esterno a centrocampo al posto di Chiesa, non partiva titolare dal 21 novembre. Inizio promettente, qualche uno-due con CR7, nel secondo tempo si perde un po'. Una gara più di sostanza, tiene bene la posizione. (dal 69' Morata 6 - Entra e sfiora subito il gol).

Kulusevski 5,5 - Passo indietro. Schierato davanti con Ronaldo, non trova lo spunto giusto. Giornata grigia, manca anche l'assist decisivo (suo biglietto da visita). Scala a centrocampo quando esce Bernardeschi. (dal 79' Ramsey sv).

Cristiano Ronaldo 6 - Da CR7 ci si aspetta sempre qualcosa in più. E' questa la maledizione del portoghese che per una volta lascia il palcoscenico agli altri. Battuta d'arresto che non preoccupa, comunque. Ci prova in tutti i modi.

Pirlo 6,5 - Vince, guadagna 3 punti e ringrazia il centrocampo. Serviva il successo per risalire il classifica. Centra l'obiettivo agganciando il quarto posto al pari dell'Atalanta. Per oggi va bene così.