Le pagelle della Juventus - Ronaldo è un killer, ma poco visibile. Szczesny salva su Lazovic

HELLAS VERONA-JUVENTUS 1-1

Szczesny 6,5 - Fa una super parata che mette in discesa la partita della Juventus. Senza il suo intervento sarebbe l'uno a zero dopo pochissimi minuti dall'inizio. Sempre attento, non può nulla su Barak, mette la mano su Lazovic.

Demiral 6 - Dalla sua parte non si passa spesso, anche se Zaccagni alla distanza trova il modo per dargli fastidio.

De Ligt 6 - Prende un giallo quasi subito, ma poi riesce a gestire gli interventi per evitare guai peggiori.

Alex Sandro 5 - Deve adattarsi in un ruolo non suo, non affonda. Quando però il cross arriva dalla sinistra, su Barak, perde il contatto con l'avversario e lo lascia insaccare.

Chiesa 6 - Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso, quando salta l'uomo e cerca la giocata. Nella seconda frazione si trasforma in uomo assist dando il la per il gol di Ronaldo. Nel secondo tempo cala (dall'86' Di Pardo s.v.)

Bentancur 5,5 - Andamento lento, forse anche troppo. Non si fa praticamente mai vedere.

Ramsey 5,5 - Quando ha lo specchio della porta aperto non ci pensa due volte, ma senza pungere più di tanto. Un po' compassato (dal 68' McKennie s.v.)

Rabiot 6 - Situazione molto simile ai suoi compagni di squadra, cerca di spezzare la manovra avversaria.

Berardeschi 6 - Pochi spunti, vivacità a sprazzi, probabilmente è anche la richiesta di Pirlo.

Ronaldo 6,5 - Un pallone, un gol. Straordinario nella sua freddezza, pur senza giocare una partita fuori dal normale.

Kulusevski 6 - Nel primo tempo cerca in qualsiasi modo di far girare la squadra, con risultati alterni. Nel secondo tempo trova subito il corridoio giusto per Chiesa nell'1-0.