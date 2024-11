Le pagelle della Juventus - Weah ripaga Motta, Cambiaso alla Cancelo-prime. Giù Vlahovic

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Torino 2-0

Perin 6 - Tocca a lu e la serata è molto semplice. Una sola parata in tutta la partita, a pochi minuti dalla fine su Sanabria, quando quasi sonnecchiava.

Savona 5,5 - Al rientro da titolare non è la sua miglior partita. Troppo impreciso, anche disattento qualche volta. Dall'86' Danilo s.v.

Gatti 6 - Con le buone o con le cattive, in qualche maniera ferma sempre gli avversari. Anche con i falli, se necessario, mostrando anche un'irruenza eccessiva, ma rimane sempre efficace.

Kalulu 6,5 - Gran solidità nel primo tempo, nel secondo si fa apprezzare per un'ottima chiusura e non disdegna qualche zingarata offensiva, ricordando i tempi in cui faceva il terzino.

Cambiaso 7 - Se ne infischia del possesso, punta dritto la porta e propizia l'1-0: è sua la giocata che stappa la partita. Prestazione totale di un giocatore totale. A tratti, sarà anche per il colore della maglietta, comincia a ricordare il Cancelo-prime.

Thuram 6 - Fa bene filtro a centrocampo. A volte è ancora macchinoso col pallone tra i piedi, ma stasera fa bene.

Locatelli 6,5 - Mette lo zampino nel secondo gol, ma soprattutto sembra aver trovato finalmente le misure giuste, le zolle esatte da calpestare, insomma la posizione migliore per essere il metronomo di questa Juventus.

Weah 7 - Al posto giusto, al momento giusto. Ancora una volta. Terzo gol nelle ultime quattro partite, quarto in campionato ed è già superato il record personale. Preferito a Conceiçao, dà ragione a Motta che gli dà fiducia.

Koopmeiners 6,5 - I fantallenatori sono arrabbiati, perché non segna e non fa assist, ma siamo sicuri che Thiago Motta è andato matto del Koop visto stasera: a tutto campo, sempre sul pezzo, con la precisione e le idee sempre brillanti.

Yildiz 6 - E' uno di quei calciatori a cui basta una giocata per accendere lo Stadium. Lo fa nel primo tempo con uno slalom e nella ripresa con un sombrero. L'ispirazione cala col passare dei minuti, probabilmente complice anche la stanchezza. Dall'86' McKennie s.v.

Vlahovic 5,5 - In tutta la partita tocca soltanto 17 palloni (meno della metà di chiunque altro), di cui appena tre in area di rigore, e mette a referto due tiri, entrambi fuori. Il periodo resta nero: nelle ultime sette partite un solo gol su azione. Dal 73' Conceiçao 7 - Pronti-via, manco il tempo di entrare e sfiora il gol con un bel tiro da fuori. Poco dopo gli riescono la sgasata decisiva e l'assist al bacio per il 2-0. Venti minuti posson bastare eccome per mostrare tutto il talento.

Thiago Motta 7 - La Juventus finalmente gioca a calcio. E lo fa con raziocinio. Ad esempio non pressa a tutti i costi, ma solo quando il pressing viene innescato. E cerca sempre di costruire belle azioni. In più, stasera è solidissima, proprio come lo era a inizio campionato: solo un tiro in porta concesso al Torino. Mezzo punto bonus per la scelta Weah: sembrava dovesse giocare Conceiçao, invece in campo va l'americano e risulta decisivo.