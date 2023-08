Le pagelle della Lazio - I centrali crollano nel finale, male i terzini. Kamada, esordio anonimo

Risultato finale: Lecce-Lazio 2-1

Provedel 6 - Nel finale deve fare i conti con quel cinismo che al Lecce è mancato per 85 minuti. E nulla può sulle conclusioni di Almqvist e Di Francesco.

Lazzari 5 - Quando Banda lo punta sono dolori. Meglio in fase offensiva: a fine primo tempo ha l'occasione di realizzare il gol del raddoppio, ma a tu per tu col portiere spara il pallone su Falcone. Dal 72esimo Pellegrini 5.5 Nel finale capitola insieme a tutta la difesa.

Patric 5.5 - Non semplice la marcatura di Strefezza perché quest'ultimo, da buon falso nove, non gli dà punti di riferimento. Non commette errori evidenti fino ai disastrosi minuti finali.

Romagnoli 5 - Troppo fermo su entrambi i gol del Lecce. Soprattutto sul secondo ha responsabilità evidenti.

Marusic 5 - Tra i peggiori: in fase difensiva non riesce mai a fermare gli esterni del Lecce. Ha sempre una marcia in meno.

Kamada 5.5 - Il fatto di essere l'unico volto nuovo in campo dal primo minuto è un importante attestato di stima. Raccoglie una eredità importante, ma ha altre caratteristiche rispetto a Milinkovic-Savic. Le farà vedere, non gli è riuscito stasera. Dal 55esimo Vecino 5.5 - Il suo ingresso dà maggiore sostanza al centrocampo.

Cataldi 5.5 - Sciupa una buona prestazione con l'errore sul gol del sorpasso giallorosso: sul primo stop di Di Francesco si lascia scavalcare troppo facilmente.

Luis Alberto 6.5 - Il suggerimento per il gol del vantaggio è esattamente uno di quegli assist che ti aspetti dal mago spagnolo: tocco vellutato, spazio invisibile ai più e giri giusti per permettere a Immobile - in scivolata - di trovare il suo primo gol in questo campionato.

Felipe Anderson 5 - La partenza pare incoraggiante ma si eclissa troppo presto. Al 54esimo si divora un gol clamoroso sparando il pallone a lato da posizione favorevolissima. Dal 55esimo Isaksen 5.5 - I compagni già si fidano di lui ed entra subito in partita: gli manca solo la stoccata vincente. E' ancora manchevole in fase di non possesso.

Immobile 6.5 - L'ultima stagione da soli 14 gol non gli è andata giù e la zampata vincente prima della mezz'ora racconta di un Immobile che quest'anno vuole tornare sulle sue medie. E allontanare l'ombra ingombrante di Castellanos.

Zaccagni 5.5 - Partita con pochi strappi e tante pause. Nel primo tempo le azioni più pericolose della Lazio quasi mai passano dalle sue parti: meglio nella ripresa fino alla sostituzione. Dal 72esimo Pedro 6 Serve un gioiellino a Immobile dopo una bella serpentina in area: solo un ottimo Falcone spedendo il pallone sul palo gli nega la gioia dell'assist vincente

Maurizio Sarri 5 - Una Lazio non ancora al 100% ha subito la partita ed è crollata nel finale. Non è bastato l'evidente gap tecnico per avere la meglio di un Lecce messo decisamente meglio in campo.