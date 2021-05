Le pagelle della Lazio - Immobile sempre in fuorigioco, Luiz Felipe sovrastato. Pereira vede rosso

Fiorentina-Lazio 2-0 (32' e 89' Vlahovic)

Reina 6 - Inoperoso per almeno 45 minuti, non può niente sui due gol di Vlahovic e non compie un intervento degno di nota nell'arco dei due tempi.

Marusic 5 - Il vantaggio della Fiorentina nasce proprio sulla sua fascia, anche se la dea bendata in questo caso non lo aiuta con un rimpallo sfavorevole. Spaesato.

Acerbi 5 - Riprende il comando della retroguardia con personalità, ma partecipa allo sbandamento collettivo in occasione dell'1-0 viola e si sgretola progressivamente insieme al resto della difesa biancoceleste.

Radu 5,5 - Nel primo tempo offre un grande apporto offensivo nella metà campo avversaria, ma nella sua prova ci sono anche un paio di macchie in fase difensiva che lo privano della sufficienza (Dal 75' Muriqi s.v.).

Lazzari 5 - Corre tanto, ma non incide. Anzi, incide in negativo quando si perde Biraghi prima dell'assist per Vlahovic (Dal 62' Luiz Felipe 5 - Torna in campo dopo essere rientrato a sorpresa in lista Serie A: è la fine di un lunghissimo calvario, ma poco dopo Vlahovic gli rovina la "festa" sovrastandolo per il 2-0).

Milinkovic-Savic 5,5 - Quantità e piccoli sprazzi di qualità per il Sergente in mezzo al campo, che non abbandona stoicamente neanche dopo un duro colpo al naso.

Leiva 5 - Poco filtro in mediana e qualche sbavatura quando c'è da cucire il gioco biancoceleste. Inoltre, rimedia un giallo pesante che gli farà saltare il Parma (era diffidato).

Luis Alberto 5,5 - Un paio di pennellate a imbeccare i compagni, specialmente su calcio da fermo, ma il Mago stasera non trova affatto il coniglio nel cilindro (Dal 75' Akpa Akpro s.v.).

Lulic 5,5 - Più dinamismo ed efficacia sulla fascia sinistra rispetto a Lazzari sull'out di destra, anche perché la sua Lazio attacca maggiormente dalla sua corsia e lui non si risparmia davvero mai (Dal 63' Andreas Pereira 4,5 - Dell'ex Manchester United si ricordano solo due gialli e quindi un rosso, in pieno recupero. Niente di più).

Correa 5 - Una delle note più negative, al Franchi, tra le fila dei capitolini. Manca di brillantezza e non trova mai la miglior posizione, nervosissimo dopo il triplice fischio.

Immobile 5,5 - Colpisce un palo clamoroso nel primo tempo, anche se era in offside. È sempre pronto sul filo del fuorigioco, peccato che sia sempre un piede più avanti della linea avversaria.

Simone Inzaghi 5 - Brutta battuta d'arresto per la sua Lazio, che vede il sogno Champions League allontanarsi non poco dopo una prestazione priva di idee, brillantezza e coraggio. A mister Inzaghi sono mancate in primis le giocate dei singoli, ma anche la struttura corale non ha convinto dalla difesa fino all'attacco. Male i giocatori entrati a gara in corso.