Le pagelle della Lazio - Immobile si sacrifica per una volta. Che giocatore Milinkovic-Savic

Parma-Lazio 0-2

Reina 6,5 - Gioca al posto dell'infortunato Strakosha, ma è come se fosse un titolare aggiunto. Miracoloso nel primo tempo sul colpo di testa di Cornelius che evita il possibile vantaggio del Parma.

Luiz Felipe 6 - Gervinho svaria sul fronte dell'attacco ed è sempre un cliente scomodo. Così come Radu, ci mette qualche minuti di troppo all'inizio per prendere le misure agli attaccanti del Parma. Non disdegna qualche discesa in avanti.

Acerbi 6,5 - Gioca in non perfette condizioni fisiche, ma l'esperienza è tale da ottemperare alle necessità. Sfiora il gol con una spaccata a pochi centimetri dalla linea di porta. Veterano.

Radu 6 - Non è questa una gara che può mettere in difficoltà un giocatore delle sue qualità. Non commette errori madornali, tiene la posizione senza strafare.

Lazzari 7 - La Lazio sulle fasce è micidiale. Sulla destra è un moto perpetuo, leggero e difficile da arginare. Sforna un assist al bacio per il vantaggio di Luis Alberto dopo una discesa dirompente sulla destra. Arma tattica di Inzaghi. (dal 84' Patric sv).

Milinkovic-Savic 7 - Non segna, ma è come se lo avesse fatto. Entra nell'azione del primo gol, è autore dell'assist decisivo per il 2-0 di Caicedo. Si fa sentire in ogni zona del campo. Assolutamente indispensabile.

Leiva 6 - Classica partita tutta sostanza. Rientrato dalla squalifica, Inzaghi - che lo richiama spesso durante la gara - trova un prezioso equilibratore di gioco. Se le ali della Lazio volano, è anche merito del regista. (dal 71' Cataldi 6 - Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Si piazza in mezzo al campo, gestisce il pallone).

Luis Alberto 7 - Giocate, assist, presenza continua e... gol. Lo spagnolo al Tardini mette in mostra il repertorio completo, risultando decisivo ai fini del risultato finale. Deve ringraziare Lazzari per il gol, ma è Inzaghi a dover ringraziare il centrocampista. (dal 64' Akpa-Akpro 6 - Non è facile sostituire Luis Alberto. Ci mette gamba, qualche sgroppata in avanti, provoca un ammonizione. Entra con voglia).

Marusic 6,5 - Meno appariscente di Lazzari sulla fascia, fa vedere perché Inzaghi fatica a rinunciare alle sue doti. Veloce, tecnico, ottimo anche in copertura su Gervinho. Duello stravinto sulla fascia del Parma. (dal 84' Anderson sv).

Caicedo 7 - Segna ancora. E non lo si può più definire una riserva. Poteva partire, è diventato l'arma in più della Lazio di Inzaghi. Si prende qualche pausa durante la gara, ma è letale come sempre. E quando serve. (dal 70' Pereira sv).

Immobile 6,5 - Non segna, e già questa è una notizia. Il suo apporto, però, è ottimo in ogni caso. Tira in porta, sfortunato in qualche ribattuta, costruisce con Milinkovic-Savic l'azione del gol di Caicedo. A secco, ma promosso.

S. Inzaghi 6,5 - La sua squadra non parte benissimo, sorpresa da un inizio arrembante del Parma. Passano i minuti e la qualità dei singoli viene fuori. Bravo a liberare Marusic e Lazzari sulla fasce, vera arma in più della partita. Trova la vittoria dopo i tre punti di mercoledì strappati alla Fiorentina. Chiude al meglio la settimana, trova definitivamente in Caicedo un nuovo titolare e si può preparare al meglio per il prossimo derby.