Le pagelle della Lazio - Immobile spina nel fianco dei portoghesi. Milinkovic, errore che costa caro

LAZIO-PORTO 2-2 - 19' Immobile, 31' Taremi rig., 68' Uribe, 90+4' Cataldi



Strakosha 6.5 - Intuisce il rigore di Taremi ma non ci arriva. Reattivo nella ripresa su Otavio e Vitinha, tenendo a galla la Lazio ma alla fine non basta e Uribe lo punisce da distanza ravvicinata.

Marusic 5.5 - Pepè è un brutto cliente e il montenegrino quasi lo vede segnare nella ripresa, perdendolo in marcatura.

Luiz Felipe 6 - Serata difficile, probabilmente l'ultima in Europa con la maglia della Lazio. Sbaglia poco nonostante i clienti difficili.

Patric 5 - Mentre Taremi lo scavalca con un pallonetto, Uribe gli sfugge nell'azione del gol dell'1-2.

Radu 6 - Pronti via e rimedia dopo cinque minuti un giallo per un fallo su Otavio. Con quest'ultimo ingaggia un bel duello, gestendolo nonostante il pesante cartellino. Dal 54' Hysaj 5.5 - Ha un buon impatto sulla partita ma anche lui alla fine osserva Uribe andare in gol.

Milinkovic-Savic 5.5 - Fisicità e tecnica, temperamento e incredibili colpi di genio. Alla fine l'1-0 nasce da un suo contrasto e serve un assist stupendo per Luis Alberto nella ripresa. Ma il fallo da rigore su Taremi pesa davvero troppo, perché arriva nel momento migliore della Lazio. Davvero un peccato.

Lucas Leiva 6.5 - La sua esperienza in campo internazionale è fondamentale. Orchestra abilmente il gioco, sbagliando poco o nulla. Dal 54' Cataldi 6 - Meno qualità e meno precisione del brasiliano. Ma ha il merito di regalare due minuti di speranza segnando il 2-2.

Luis Alberto 6.5 - Non gliene va bene una. Le occasioni da gol non si contano nemmeno, l'urlo strozzato più e più volte per millimetri o per un legno colpito. Al netto di qualche momento di scoramento prova a crederci fino all'ultimo.

Felipe Anderson 6.5 - Doppiamente motivato, considerata l'infelice esperienza proprio col Porto la scorsa stagione. Numeri d'alta scuola per il brasiliano, specializzato nel tunnel quasi a voler costantemente irridere l'avversario. Che in alcuni casi deve ricorrere alle maniere forti.

Immobile 6.5 - Nel primo tempo è una spina nel fianco costante dei centrali del Porto, li colpisce una volta ma è fuorigioco. La seconda volta è quella buona. Nella ripresa gli avversari gli prendono le misure e lui si ferma al palo al 94'. Ma almeno Cataldi in tap-in pareggia. Chiude la sua stagione europea come miglior marcatore laziale nelle coppe all time al pari di Simone Inzaghi.

Pedro 6 - Recupero lampo per lo spagnolo che ingaggia un duello con Bruno Costa e con i suoi guizzi tiene sempre in apprensione i lusitani, specie nel primo tempo. Anche lui però cala nella ripresa. Dal 71' Moro sv

Allenatore Maurizio Sarri 6.5 - Una Lazio bellissima, che mette alle corde il Porto fino al rigore colpendolo ripetutamente con veloci ripartenze. E anche in svantaggio, anche una eliminazione certa macina gioco fino all'ultimo secondo. Esce, ma a testa alta.