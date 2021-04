Le pagelle della Lazio - Milinkovic regala tre punti che profumano d'Europa. Immobile a secco

Hellas Verona-Lazio 0-1

Marcatori: 90'+2 Milinkovic-Savic

Reina 6 - La gara è molto combattuta, ma il Verona è troppo impegnato a ostruire il palleggio laziale per concludere con pericolosità dalle sue parti. Pressoché inoperoso.

Marusic 6,5 - Completamente a suo agio in una posizione che ne esalta le qualità nel lungo. Contributo essenziale alla solidità difensiva di oggi.

Acerbi 6,5 - La porta di Reina è sigillata grazie anche al suo buon governo al centro della difesa: dialogo da leader, interventi decisi e puntuali.

Radu 6,5 - Un pomeriggio impreziosito dal lancio telecomandato per Milinkovic-Savic, che vola in cielo e di testa trova un gol pesante quanto un macigno.

Akpa Akpro 5,5 - In quel ruolo è adattato, qualche errore veniale può passare in sordina. Anche se nel primo tempo rischia in un paio di circostanze, spalancando praterie per i velocisti del Verona. (Dall'83' Parolo s.v.).

Milinkovic-Savic 7 - Sale subito in cattedra ed è tra i più coinvolti nel fraseggio interlocutorio della Lazio. Risolve una contesa che sembrava destinata al pari con un colpo di testa che profuma di Champions.

Leiva 6 - Il suo è un ruolo delicato, specie in una partita così tattica. Mantiene basso il baricentro e cerca di garantire copertura alla difesa, facendosi sorprendere soltanto da una serpentina di Zaccagni nel primo tempo. (Dall'83' Escalante s.v.).

Luis Alberto 5,5 - Osservato speciale della mediana muscolare dell'Hellas, ben conscia di non potersi permettere distrazioni su di lui. Non deflagra nella prima frazione, nella quale guida un paio di transizioni senza però incidere come vorrebbe. Più nervoso nella ripresa: punge poco e rientra alla base poco oltre il settantesimo. (Dal 75' Pereira 6 - Partecipa all'assalto finale).

Fares 5,5 - L'avvio sembra promettente: sguscia via un paio di volte sulla sinistra, calibra anche un cross interessante dal quale scaturisce l'occasione di Milinkovic-Savic, la prima del match. Poi il Verona prende coraggio e si copre probabilmente troppo. (Dal 75' Lulic 6 - Bada al sodo e garantisce il suo contributo nel quarto d'ora finale).

Caicedo 6 - La morfologia dell'attacco con lui di fianco a Immobile cambia sensibilmente. Mancano le imbucate di Correa, ma con il bomber biancoceleste c'è un bel feeling. A segno dopo uno slalom poderoso in avvio di ripresa: il VAR gli strozza l'urlo in gola e concorre a fargli rimediare un'ammonizione che lo costringerà a saltare la sfida con il Benevento. (Dal 68' Muriqi 5,5 - Con lui il livello si abbassa: ingresso non indimenticabile).

Immobile 5,5 - Scarica tutta la rabbia per il digiuno su quel destro squillante che sbatte beffardamente sul legno: per Silvestri non ci sarebbe stato nulla da fare. L'appuntamento con il gol è nuovamente rimandato: oggi si batte, ma non è brillante.

Simone Inzaghi (Massimiliano Farris) 6,5 - Abnegazione e voglia di non mollare nemmeno di un centimetro. La vittoria è forse un po' rocambolesca, ma può valere davvero tanto. Incisivo, seppur non presente.