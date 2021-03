Le pagelle della Lazio - Muriqi fa rimpiangere Immobile. Parolo regala un sorriso a Inzaghi

Reina 6 - Parate, poche. Palle giocate, decine. Come spesso capita il compito dello spagnolo è principalmente quello di far partire l’azione, anche perché il Bayern sembra viaggiare a velocità di crociera senza bisogno di spingere. Gara comunque positiva

Marusic 6,5 - Schierato a sorpresa ancora una volta terzo di difesa, non sfigura nonostante le furie bavaresi là davanti. Gioca in modo applicato, senza spingere e senza sbagliare

Acerbi 5,5 - Sul secondo gol del Bayern perde contatto fisico e visivo con Choupo-Moting che va in porta. Prima qualche buona chiusura e molte meno sgroppate offensive del solito

Radu 5,5 - Partecipa alla disattenzione che porta alla seconda rete del Bayern, nel resto della partita non commette errori particolari

Lazzari 6 - Titolare a sorpresa, prova i soliti affondi sulla destra ma Hernandez e Alaba non sono semplici da saltare. Lascia il campo decisamente dolorante per un problema ad un dito della mano (dal 57’ Parolo 7 - Si toglie la soddisfazione di segnare all'Allianz Arena e il suo sorriso dopo il gol è una bella fotografia nonostante la sconfitta)

Milinkovic-Savic 5,5 - Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più. A livello di personalità sul campo si vede e la fascia lo rende più consapevole, ma sbaglia diversi palloni e non si vede mai la giocata decisiva

Escalante 6 - La sensazione è che faccia sempre il compitino senza provare giocate di personalità. Anche se il peso degli avversari intimoriva per forza di cose. La prestazione comunque c’è, soprattutto difensivamente (dall’84 Akpa Akpro sv)

Luis Alberto 5,5 - In Italia spadroneggia, contro i campioni di tutto in carica non trova alcuno sbocco e anche le idee non sembrano splendere come nelle giornate migliori (dal 75’ Cataldi sv)

Fares 5,5 - Stretto nella morsa Kimmich-Pavard, gli spazi di manovra sono davvero pochi. Prova comunque qualche affondo e qualche giocata per creare superiorità, fino al problema fisico (dal 46’ Lulic 5,5 - Una buona chiusura difensiva e poco altro, con alcune palle perse)

Correa 6 - E’ lui quello che dovrebbe creare superiorità e situazioni di gioco pericolose. Ci prova, ma il muro avversario è ostacolo insormontabile

Muriqi 5 - Prova a fare da sponda, ma la fisicità del Bayern è troppo anche per lui. Pochi palloni giocati con qualità nonostante la buona volontà, più l’errore che porta al rigore trasformato da Lewandowski (dal 56’ Pereira 6 - Suo l'assist per la rete di Parolo, poi poco altro)

Simone Inzaghi 6 - Pensa al campionato, visto il risultato dell'andata, e probabilmente fa bene. Arriva all'Allianz senza Immobile ma la sua squadra ha l'approccio giusto ed esce a testa alta contro i più forti d'Europa