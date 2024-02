Le pagelle della Lazio - Prezioso Guendouzi, Hysaj sverniciato. Luis Alberto sul velluto

Risultato finale: Torino-Lazio 0-2



Provedel 6,5 - Si riscatta dopo l'errore con il Bologna, quando non ci arriva lui ci pensa il palo come nell'occasione di Sanabria. Ottima la risposta sul tiro ravvicinato di Vlasic.

Marusic 6 - Si perde Masina soltanto sul finire del primo tempo su azione di corner, l'unico vero neo della sua partita. Dopo l'uscita di Hysaj viene dirottato a sinistra e riesce a non soffrire Bellanova come l'albanese.

Gila 5 - Rovina nel finale un'ottima partita, aveva tenuto bene nel confronto diretto con Duvan Zapata andando spesso al corpo a corpo con personalità. Un'ingenuità nel finale gli costa il rosso.

Romagnoli 6,5 - Tiene botta sugli attacchi del Torino, per quasi cinquanta minuti è quasi sotto assedio l'area di rigore biancoceleste ma l'ex Milan riesce a resistere nel confronto con Sanabria.

Hysaj 5 - Quarantacinque minuti pieni in perenne affanno, riesce praticamente soltanto a leggere la targa di Bellanova che gli sgasa davanti in ogni galoppata offensiva. Fatica e viene sostituito all'intervallo. Dal 46' Lazzari 6 - Si schiera a destra, meno sovrapposizioni ma diligente in fase di contenimento.

Guendouzi 7 - Uno dei calciatori più preziosi dello scacchiere di Sarri anche nei momenti di massima difficoltà, corre dietro agli avversari, tampona e riparte. Moto perpetuo, poi davanti alla porta è freddo e non sbaglia sbloccando il risultato.

Cataldi 6,5 - In difficoltà nel primo tempo, perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo che poteva costare caro. Nella ripresa alza i giri del motore come tutta la Lazio, torna al gol con un preciso destro dal limite dell'area di rigore.

Luis Alberto 7 - Quando si accende si ha sempre l'impressione che possa creare pericoli per la difesa del Torino, nella ripresa si accende definitivamente e serve due assist. Splendido il tacco per Cataldi, mago non per caso. Dal 80' Casale sv.

Isaksen 5,5 - Un po' appannato, soprattutto nel primo tempo quando appare anche nascosto dietro Lazaro. Quando la Lazio alza i ritmi ne giova anche il danese ma un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Dal 75' Pedro sv.

Immobile 5,5 - Non arriva il morso dell'ex, partita complicata per il bomber biancoceleste che esce tra i fischi dei suoi ex tifosi. Riceve pochissimi palloni giocabili in area di rigore e non può far nulla di più. Dal 56' Castellanos 6 - Non calcia mai in porta ma raccorda bene nella ripresa.

Felipe Anderson 6 - Prova sufficiente da parte dell'esterno d'attacco di Sarri, appare leggermente più in palla rispetto ai compagni di reparto. Riesce a mettere in apprensione la retroguardia granata.

Maurizio Sarri 6,5 - La sua Lazio stasera non brilla, ma vince. Un primo tempo completamente in affanno, la corsia di sinistra concede troppo spazio a Bellanova che diventa una spina nel fianco. Sposta Marusic, mette un argine ai granata e poi con le giocate dei centrocampisti conquista tre punti di vitale importanza per la corsa Europa.