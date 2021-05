Le pagelle della Roma - Blackout Kumbulla, Mkhitaryan si accende nella ripresa

vedi letture

Fuzato 7 - Evita un passivo più pesante salvando su Verde e Bastoni nel primo tempo. Nella ripresa si ripete su Verde negandogli il gol con un balzo felino.

Karsdorp 6 - E' una serata disseminata di difficoltà per l'olandese che inizia in modo molto incerto, poi cresce in sicurezza e chiude su note più positive

Mancini 6,5 - Il più sicuro nella linea difensiva della Roma, controlla con mestiere gli attaccanti spezzini.

Kumbulla 5,5 - Nzola è ispirato e lo mette spesso in difficoltà grazie anche al suo strapotere fisico. Migliora nella ripresa, come tutta la squadra, limando le problematiche che nel primo tempo lo avevano mandato in blackout.

Santon 5 - Nelle prime battute della gara Verde fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia presidiata dall'ex Inter. L'attaccante spezzino ha un passo diverso e Fonseca decide di intervenire. Dal 1' s.t.: Reynolds 5 - Il cambio non sortisce effetti, anzi l'americano finisce sempre in affanno nel confronto con il veloce Agudelo, anch'esso subentrato nella ripresa.

Cristante 6,5 - Commette alcune disattenzioni che costano care, ma decide di rimediare prima con un tiro ravvicinato che solo un ottimo Rafael riesce a sventare, poi con il cross che vale il 2-2.

Darboe 5 - Inizio da incubo con un paio di palloni sanguinosi concessi allo Spezia, uno dei quali si traduce nel gol di Verde. Pian piano riacquista lucidità. Dal 16' s.t.: Villar 6 - Entra con compiti di interdizione e interruzione del gioco avversario riuscendo a creare qualche fastidio alla manovra dello Spezia.

Pedro 5,5 - Nel primo tempo ingaggia un duello con Bastoni che finisce quasi sempre in favore dell'avversario. Non la sua prestazione migliore. Dal 26' s.t.: Pastore 6,5 - Mette in mostra lampi di classe contribuendo alla riscossa della Roma nel finale di gara.

Mkhitaryan 7 - Troppo poco coinvolto nel gioco nella prima frazione, si accende nella ripresa riscattandosi ampiamente e firmando il gol che vale l'Europa.

El Shaarawy 7 - Là davanti è uno dei pochi che riesce ad impensierire lo Spezia nel primo tempo. Un reattivo Rafael gli nega il possibile 1-1 ma alla lunga riesce a bucare il portiere spezzino.

Mayoral 5,5 - Appare un po' troppo solitario nell'attacco giallorosso, ed entra nel demerito del raddoppio dello Spezia tenendo in gioco tre avversari sul calcio d'angolo. Dal 16' s.t.: Dzeko 6,5 - Ha pochi spunti per pungere dalle parti di Rafael ma ha il merito di confezionare la sponda che propizia il pareggio di Mkhitaryan

All. Fonseca 6 - Partita dai due volti. Nella conferenza pre partita aveva detto di voler chiudere con una prestazione importante, ma nel primo tempo di memorabile ci sono solo le amnesie difensive della squadra. Il discorso negli spogliatoi all'intervallo fa sì che si veda tutt'altra Roma nella ripresa, più vivace e pungente sotto porta. Lo sforzo paga e il pareggio consegna ai giallorossi il pass per l'Europa.