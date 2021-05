Le pagelle della Roma - Dzeko da numero dieci. Darboe, prova da grande. Bene Fuzato

ROMA-LAZIO 2-0

Marcatori: 43' Mkhitaryan, 78' Pedro

Fuzato 7 - Il derby è soltanto la sua sesta presenza in assoluto e sfodera una prestazione perfetta. Due interventi che valgono un gol, uno nel primo tempo su Luis Alberto e l'altro sul tacco volante di Ciro Immobile nella ripresa.

Karsdorp 7 - Il migliore a livello di prestazione e di concentrazione della retroguardia della squadra di Fonseca, diagonali perfette da parte dell'olandese. Ottimo l'intervento nel primo tempo che chiude lo specchio della porta a Luis Alberto, sempre attento e preciso.

Mancini 6,5 - Duello uomo contro uomo con Muriqi, non concede un centimetro giocabile all'attaccante della Lazio. Differenza di fisico ma letture perfette da parte del centrale giallorosso.

Ibanez 5,5 - L'infortunio probabilmente rovina la partita numero cinquanta con la maglia giallorossa ma il brasiliano rivede, alla metà del primo tempo, gli incubi della gara d'andata quasi regalando il vantaggio a Luis Alberto. (Dal 38' Kumbulla 6,5 - Ottima coppia con Mancini, lavora spesso in anticipo e sbaglia pochissimo nonostante abbia davanti un certo Immobile).

Bruno Peres 6 - Schierato lungo la corsia mancina per contrastare la velocità di Lazzari, buon lavoro il suo ma paga il cartellino giallo. Per non rischiare Fonseca lo leva all'intervallo. (Dal 46' Santon 6 - Commette subito un'ingenuità prendendosi il giallo ma finisce in crescendo).

Darboe 7 - Un classe 2001 che sicuramente non sente il peso del primo derby da titolare della sua carriera, si piazza davanti alla difesa e agisce da diga con personalità da veterano. Promosso a pieni voti, innumerevoli palloni recuperati dal gambiano.

Cristante 6 - Prova di sostanza e di quantità per lui, meno appariscente rispetto al giovane Darboe ma gioca la sua buona gara di intelligenza. Va vicino al gol nel secondo tempo.

Mkhitaryan 6,5 - Terza rete consecutiva per l'armeno che lascia la sua firma anche nel derby, meno vivace rispetto al solito ma freddo quando chiamato in causa. Sblocca il punteggio con la zampata vincente.

Pellegrini 6 - Sicuramente da premiare la voglia, l'intensità e la qualità che ci mette soprattutto durante tutto il secondo tempo. Quando alza i giri del motore la Roma innesta la giusta marcia ma in alcune occasioni sbaglia l'ultima giocata. (Dal 72' Villar 6 - Entra bene anche in una posizione più avanzata del solito).

El Shaarawy 6 - Risaliva a più di due mesi fa l'ultima gara da titolare per l'ex Genoa e Milan, comincia con qualche difficoltà ma esce fuori alla distanza. Un suo tocco dà il via all'azione del vantaggio giallorosso. (Dal 72' Pedro 7 - Fonseca non poteva chiedere di più allo spagnolo, entra e con un'azione personale chiude il derby a modo suo).

Dzeko 7 - Prosegue il suo 2021 negativo sotto porta, gioca da centravanti ma la prestazione è da trequartista di qualità assoluta. Grande la sua giocata che spacca il derby, così pesa di meno l'astinenza da gol che manca dal 3 gennaio. (Dal 89' Mayoral sv).

Paulo Fonseca 7 - Saluta Roma con un derby vinto, riscatta l'andata e i giallorossi giocano una grande partita. Una gara preparata benissimo dal portoghese, non ripete l'errore dell'andata concedendo poco spazio a Lazzari. Dopo il gol sempre scoccare la scintilla giusta, gioco di qualità e grande intensità senza concede nulla alla squadra di Inzaghi.