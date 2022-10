Le pagelle della Roma - El Shaarawy provoca il raddoppio, Mancini lascia troppo spazio

Risultato finale: HJK-Roma 1-2

Rui Patricio 6 - Si vede impegnare subito, andando a sporcare il tentativo di Hoskonen. Sostanzialmente il suo primo tempo finisce qui, salvo qualche uscita alta. Nella ripresa è incolpevole su Hetemaj, poi mette le mani su Boujellab (anche se non senza un piccolo brivido).

Zalewski 6 - Impatto bruttino, poi si assesta e prova anche a pungere. Spinge sull'esterno, trovando comunque poca collaborazione negli attaccanti.

Mancini 5,5 - Non è sollecitato, ma quando Hetemaj stoppa il pallone al limite dell'area è colpevolmente troppo indietro e non riesce a chiudere, lasciando spazio all'ex Chievo.

Smalling 6,5 - Quando c'è da chiudere, lui è sempre in prima fila per evitare guai peggiori. Sempre presente sulle combinazioni aeree, roccioso anche sulla corsa.

Vina 6 - Prende prima il palo, poi da pochi passi la butta fuori nel flipper che si crea nell'area dei finlandesi. In fase difensiva ha poco da tamponare, visto che gli avversari sono poco propositivi.

Camara 6 - Inizia male, sbagliando un appoggio e rischiando di mandare in porta gli avversari. Poi crea una buona diga difensiva (dal 77' Bove).

Cristante 6,5 - Va a colpire di testa e spedisce in rete, se non ci fosse Volpato davanti alla porta che gli toglie la gioia del gol. Prima ancora aveva preso una traversa nello stesso modo (dall'84' Kumbulla sv).

Volpato 5,5 - Cerca la personalità, qualche errore in appoggio di troppo, deve crescere (dal 77' Shomurodov sv).

Pellegrini 6,5 - Un fattore sulle punizioni, ogni volta che ne batte una c'è il terrore in casa HJK. All'ennesima volta, va a premiare il colpo di testa di Abraham (dal 77' Faticanti sv).

El Shaarawy 6,5 - Prova a strappare, ma ripiega anche. In fase offensiva non brilla nel primo tempo, mentre nella ripresa è fautore del secondo gol, con il tiro che viene deviato nella propria porta da Hoskonen (dall'89' Spinazzola sv).

Abraham 6,5 - Finalmente va in rete, dopo un lungo periodo di astinenza. Gol da centravanti, reazione idem. Un buon modo per rispondere a chi gli diceva che rischiava la Nazionale.

José Mourinho 6 - Vince ma non convince, però la sua Roma può giocarsi la qualificazione contro il Ludogorets, in casa. Non era scontato a un certo punto.