Le pagelle della Roma - Paredes detta il ritmo, Dovbyk lascia il segno

Risultato finale: Roma-Cagliari 1-0

Svilar 7 - Nel primo tempo risponde presente su un tentativo innocuo dalla distanza di Piccoli. A inizio secondo tempo mette in mostra i suoi riflessi proprio sulla girata ravvicinata della punta rossoblù e si ripete qualche minuto più tardi. Provvidenziale anche su Mina.

Rensch 6,5 - Considerato il tema tattico della gara, con la Roma in costante possesso palla, ha poco da fare sulla propria trequarti e allora appoggia la manovra offensiva avanzando da ala aggiunta. Nella ripresa abbassa il baricentro e si comporta bene in difesa. Chiude acciaccato.

Mancini 6,5 - Ha l’occasione anche per lasciare il segno con una girata di prima intenzione sugli sviluppi di un corner. Per il resto è un pomeriggio tranquillo, senza grandi sbavature.

Ndicka 6 - Dei tre di difesa è quello che va un po' di più in affanno sui movimenti di Piccoli, è sempre un po' in ritardo.

Saelemaekers 6 - Comincia con una buona intraprendenza, nei primi minuti arriva spesso al cross o a creare qualcosa di interessante in combinazione con Soulé. Cala un po' nella fase centrale della gara, poi torna protagonista di una serie di incursioni palla al piede per far saltare il banco.

Koné 6 - Dà sostanza e soprattutto aiuta ad aumentare la pressione offensiva con qualche strappo dei suoi palla al piede. Blocca un paio di ripartenze avversarie, comanda al centro. Dal 65’ Cristante 6 - Prosegue sul solco tracciato dal compagno di squadra.

Paredes 6,5 - Gli spazi intasati sulla trequarti lo costringono a forzare la giocata, a volte sbagliata non per qualità proprie ma per il poco movimento in avanti dei compagni. Domina e giganteggia in mediana, è l'uomo ovunque dei giallorossi.

Angelino 6 - Spinge meno rispetto al solito, ma è sempre lì a dar manforte alla fase offensive. Dietro concede poco e nulla.

Soule 5,5 - Si muove molto, ma negli uno contro uno è sempre abbastanza prevedibile. Non riesce a fare la differenza, Luperto non lo perde di vista un secondo. Dal 65’ Dybala s.v.. Dal 75’ Pisilli s.v.

Baldanzi 6 - È tra i più vivaci, va sempre alla ricerca di una soluzione e di una posizione alternativa sulla trequarti. S’infila in area anche senza palla, ma le linee strette del Cagliari gli rendono la vita complicata. Dal 65’ El Shaarawy 6 - Non ha grandissime occasioni per mettersi in mostra, ma dà vivacità nel finale.

Dovbyk 6,5 - Un paio di occasioni per lasciare il segno nel primo tempo, di fatto le più pericolose, ma non è preciso. Nella ripresa si divora goffamente l’1-0, ma sul successivo calcio d’angolo colpisce da rapace d’area. Dal 71’ Shomurodov 6 - Un paio di spunti, ma entra nel momento di maggior difficoltà della squadra. Tanto sacrificio.

Claudio Ranieri 7 - La squadra non esprime un calcio fluido, ma riesce a vincere una partita sporca anche con qualche rotazione. La scalata prosegue e c'è tanto del suo condottiero in questa clamorosa striscia positiva dei giallorossi, che vedono il quarto posto più vicino.