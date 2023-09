Le pagelle della Roma - Paredes entra e cambia la partita. Lukaku eurobomber, male Ndicka

Sheriff Tiraspol-Roma 1-2 (58' Tovar, 45'+4 Paredes, 66' Lukaku)

Svilar 6 - Graziato dal palo, seppur ben piazzato in occasione della palla gol di Mbekeli a fine primo tempo, il portiere serbo non ha sulla coscienza il gol dell'1-1 dello Sheriff e disputa nel complesso una partita positiva.

Mancini 6,5 - L'ex difensore dell'Atalanta è spesso il primo a impostare l'azione della Roma, cercando di imbeccare Lukaku coi suoi lunghi lanci o sganciandosi lui stesso palla al piede. In difesa la velocità di Treimans gli crea qualche problemino, ma è comunque il migliore del reparto arretrato.

Llorente 6 - Attento e preciso sia nelle chiusure sia nel gioco aereo, partecipa seppur in tono minore al black out difensivo che porta all'1-1 dello Sheriff.

Ndicka 5,5 - L'ivoriano è ancora alle prese col suo percorso di inserimento negli schemi di Mou e stavolta compie un passo indietro lasciandosi anticipare in area sul gol di Toval e commettendo almeno un altro svarione difensivo.

Karsdorp 5,5 - L'olandese non sfrutta pienamente l'occasione europea concessagli dal suo allenatore, spingendo sì sulla fascia destra senza però mai creare veri pericoli e peccando spesso di scarsa precisione nei passaggi.

Renato Sanches 5 - Una conclusione dalla lunga distanza e una finta di Fernandes che lo manda al bar. Poi il cambio per l'ennesimo problemino fisico (Dal 28' Paredes 7 - Mai ingresso in campo fu più efficace del suo. L'argentino sostituisce Renato e nel finale di primo tempo confeziona la punizione che porta all'1-0 della Roma. Per la UEFA il gol è suo, anche se a noi sembrava autorete. Oltre al gol, nella sua prova ci sono le geometrie che mancavano in mediana).

Cristante 6,5 - È suo il primo tiro in porta dei giallorossi. Il centrocampista scalda i guantoni al portiere avversario al 25' e prova più volte a inserirsi in area di rigore col suo dinamismo. Il merito più grande però è quello di servire a Lukaku l'assist per il 2-1 che decide l'incontro. Non altrettanto bene in fase difensiva, visto che partecipa alla cattiva gestione della mischia che porta al pareggio dei moldavi.

Aouar 5 - L'ex Lione a Tiraspol non brilla e di lui si ricordano ben pochi palloni giocati contro la formazione di Bordin. Serata no, Mourinho non a caso lo sostituisce dopo un'ora (Dal 62' Bove 6 - Il giovane canterano giallorosso porta ordine e personalità nell'ultima mezzora nonostante la sua giovane età).

Zalewski 5,5 - Le fasce della Roma contro lo Sheriff non funzionano, lo conferma il fatto che anche il nazionale polacco venga sostituito. Meno spinta rispetto a Karsdorp, c'è solo un tiro in porta dalla distanza (Dal 62' Spinazzola 6 - Il laterale italiano porta qualcosa in più rispetto a Zalewski giostrando sulla sinistra con tanta intensità e rendendosi pericoloso nel finale).

El Shaarawy 6 - Almeno due-tre palle gol per il Faraone, che non sfigura in tandem con Lukaku anche se alla fine non trova la zampata giusta per far male allo Sheriff (Dal 62' Dybala 6,5 - Entra e avvia l'azione che regala una Joya ai tifosi della Roma, quella che porta al 2-1 decisivo di Lukaku).

Lukaku 7 - Si batte come un leone nell'area dello Sheriff, anche quando nel primo tempo arrivano ben pochi palloni giocabili dalle sue parti. Nella ripresa firma il gol che risolve la contesa con una giocata da centravanti puro. E sono 12 le partite in Europa League consecutive che lo vedono andare a segno (Dall'80' Belotti s.v.).

José Mourinho 6,5 - Contro lo Sheriff contava il risultato e la sua Roma è riuscita a ottenerlo, seppur senza offrire una prova particolarmente brillante. Questi tre punti in classifica gli permettono di iniziare al meglio il cammino europeo, per sistemare la difesa e dare maggiore ispirazione al centrocampo ci sarà tempo. E i cambi sono più che azzeccati.