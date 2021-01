Le pagelle della Roma - Pellegrini apre le danze, Mancini salva i suoi, Pau Lopez miracoloso

ROMA-INTER 2-2 - 17' Pellegrini, 56' Škriniar, 63' Hakimi, 87' Mancini

Pau Lopez 7 - Compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Lukaku e si ripete su Pau Lopez nella ripresa. E’ poi attento anche sulle uscite in area di rigore. Nulla può sui gol dell’Inter. Da rivedere soltanto quando imposta palla al piede.

Mancini 6,5 - Qualche piccolo problema quando Lautaro Martinez accelera in velocità ma alla fine riesce sempre a pulire l’area di rigore lasciando poco spazio all’avversario. Riequilibra il punteggio con un colpo di testa imperioso che non lascia scampo a Hadandovic.

Smalling 6,5 - Protagonista insieme a Lukaku di un bellissimo duello. Lotta e combatte con l’attaccante belga mettendoci la sua esperienza e la sua capacità nel gioco aereo.

Ibanez 6 - Si allarga spesso per dare un’opzione in più ai suoi per iniziare l’azione, in difesa ha il suo bel da fare contro gli attaccanti della squadra di Antonio Conte ma regge l’urto.

Karsdorp 6 - Spinge poco sulla corsia di destra senza andare quasi mai al cross nel primo tempo. Dalla sua parte contiene Darmian, qualche problema in più quando dalla sua parte agisce Young nella ripresa si fa vedere con più insistenza.

Villar 6 - Fa un buon lavoro di filtraggio aiutando i compagni in difesa mostrando anche una buona personalità. Quando imposta però non sempre è perfetto sbagliando qualche appoggio di troppo non da lui. Si riscatta servendo a Mancini la palla del 2-2.

Veretout 6 - Il gol di Pellegrini nasce da un suo grande recupero su Barella e da un suo suggerimento, corretto da Mkhitaryan. Va vicino al raddoppio con una conclusione potente dalla distanza ma si perde Skriniar in occasione dell’1-1 (Dall’80’ Cristante sv)

Spinazzola 5,5 - Ritorna in campo dopo tre partite e corre tantissimo sulla corsia di sinistra. Quando accelera è difficile da prendere per Hakimi, lascia spazio al suo avversario per il tiro e lo punisce segnando il 2-1 (Dal 73’ Bruno Peres 6 - Si muove bene sulla sinistra risultando un’opzione valida per Fonseca).

Pellegrini 6,5 - Sblocca l’incontro con una conclusione dalla distanza che si infila nella buca d’angolo dove Handanovic non può arrivare. Sempre pericoloso fra le linee.

Mkhitaryan 6 - Bene quando serve a Pellegrini il pallone per il vantaggio, viene cercato spesso dai compagni. Si vede poco manovra della squadra, sbilanciato da Hakimi in area quando si divora la palla del 2-2.

Dzeko 5,5 - Attira su di sé l’attenzione della difesa nerazzurra aprendo i varchi per i compagni di squadra. Lotta con De Vrij in quello che è un duello tutto fisico ma non trova mai la conclusione in porta (Dall’89’ Borja Mayoral sv).

Fonseca 6 - La sua Roma parte sempre molto forte e trova il gol nel primo tempo. Peccato per quel blackout ad inizio secondo tempo ma va sottolineata la caparbietà messa in campo per trovare un meritato pareggio.