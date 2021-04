Le pagelle della Roma - Per Fazio son dolori, Diawara e Mkhitaryan si rivelano ingressi infelici

vedi letture

Risultato: Torino - Roma 3-1

4’ Mayoral (R); 57’ Sanabria (T); 72’ Zaza (T); 92' Rincon (T)

Mirante 5,5 - Sollecitato numerose volte già dal primo tempo, alterna parate sicure a momenti di indecisione, come su entrambi i tiri di Ansaldi. Valuta male il cross di quest’ultimo e si fa anticipare da Sanabria. Prova a salvare su Belotti, ma Zaza lo buca.

Fazio 4,5 - Torna nuovamente tra i titolari per far respirare Mancini, ma per lui il pomeriggio si rivela complicato sin dai primi palloni. Quando Belotti capita dalle sue parti sono dolori, nel finale firma un pasticcio evitabile.

Cristante 5,5 - Primo tempo che rasenta la perfezione per capacità di leggere le trame offensive e di far ripartire i suoi con lucidità. Nella ripresa però si perde, lasciando troppo scoperta la sua posizione.

Ibanez 5,5 - Il più pimpante del terzetto arretrato quando c’è da andare ad aggredire alti. Da sliding doors l'inizio di secondo tempo: va vicino al raddoppio, ma poi escono fuori i granata. Non ripara benissimo.

Reynolds 5,5 - Rispetto all’esordio da titolare di una settimana fa denota più personalità. Altrettanto vero però che nel primo tempo il Torino dalla sua parte sfonda spesso e volentieri: Ansaldi si rivela un cliente ancora troppo tosto.

(dal 75’ Karsdorp s.v.)

Villar 5,5 - Testa alta là nel mezzo come da recenti conferme, non regala però una prestazione accettabile, non almeno per quanto ha mostrato di saper fare. Davvero troppi i palloni persi nel match del Grande Torino.

(dall’82’ Pastore s.v.)

Veretout 6,5 - Dalla sua generosità nell’andare a disturbare Mandragora nasce il gol istantaneo di Mayoral. Scodella un pallone preciso sulla testa di Ibanez che sfiora il raddoppio. Garantisce equilibrio: la Roma risente della sua uscita.

(dal 64’ Diawara 4,5 - Fonseca lo mette dentro per dare più peso alla mediana, ma si rivelerà scelta infelice. In 21 minuti di permanenza colleziona due ammonizione, e lascia i suoi in dieci nel finale).

Peres 5,5 - Poche volte riesce a spingere sulla fascia sinistra, e quando lo fa spesso e volentieri finisce con il perdere l'attimo. Milinkovic-Savic lo ferma nella corsa verso la porta: poteva forse fare di più lì?

Perez 5 - Volenteroso, gioca alla perenne ricerca della scossa elettrica. E anche di una giocata giusta, di un tocco tecnicamente riuscito. Quest'oggi non se ne sono visti: riprovare altrove, e in altri incontri.

Pedro 6 - Assist ghiotto per Mayoral generato col tacco. Volontario? Nel dubbio rimane il bel gesto. Per il resto primo tempo discontinuo, con la chance di segnare fallita nel finale. Un problemino fisico lo costringe fuori all’intervallo.

(dal 46’ Mkhitaryan 5 - Ingresso pessimo dell'armeno, che all'intervallo prende il posto di Pedro ma di fatto è come se non entrasse mai sul rettangolo verde. Fonseca si aspettava altro).

Mayoral 6,5 - Il tempo d’attesa per il primo pallone buono è di due minuti: arriva e lo trasforma in oro, con ringraziamento al VAR. Cerca di fare da riferimento per le ripartenze, e sfiora pure il raddoppio. In ombra nella ripresa.

(dal 75’ Dzeko s.v.)

Allenatore: Fonseca 5 - Non lesina sul turnover, pensando all’Europa League, quella passata e quanto ha da venire: fuori quindi dai titolari Mancini, Mkhitaryan e Dzeko. In tre minuti la Roma si ritrova in vantaggio, e per tutto il primo tempo difende il risultato resistendo alle continue scorribande avversarie. Nella ripresa però il muro cade, e il Toro colpisce due volte nell’arco di un quarto d’ora, condannandolo a dover abbandonare definitivamente la lotta per qualificarsi alla prossima Champions. Almeno quella in campionato.