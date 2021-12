Le pagelle della Roma - Zaniolo si spegne subito, male Vina. Shomurodov, chi l'ha visto?

Risultato finale: Roma-Inter 0-3



Rui Patricio 5 - Solitamente tra i migliori in campo della Roma, sfortunato questa sera. Forse ingannato da Zaniolo e Cristante, si fa sorprendere dal calcio d'angolo di Calhanoglu. Non ha responsabilità su Dzeko e Dumfries, ottima un'altra parata sul bosniaco.

Mancini 5 - L'unico lampo della sua partita è quella corsa in area di rigore per poi servire un ottimo pallone a Vina, dietro invece va tutto male. Fragile come gli altri ed un giallo pesante, non ci sarà la prossima.

Smalling 5 - L'inglese è chiamato a guidare una difesa, almeno nel primo tempo, completamente allo sbando. La Roma prende gol a difesa schierata, Dzeko è un gigante contro l'ex United.

Kumbulla 5 - Rispedito in campo dal primo minuto dopo la gara con il Genoa, stavolta va male. L'Inter nel primo tempo assalta, spedisce palloni in mezzo ed è in confusione come gli altri due compagni. Dal 62' Bove 6 - Prova a farsi notare in una serata troppo complicata.

Ibanez 5 - Mourinho sceglie lui per avere un giocatore bloccato quasi sulla linea difensiva per frenare le avanzate di Perisic, l'ex Atalanta però ha grandi difficoltà contro la velocità del croato e l'Inter a sinistra riesce a sfondare facilmente.

Veretout 5 - Dovrebbe mettere il bavaglio a Calhanoglu ma il turco fa il bello ed il cattivo tempo contro il francese, non riesce mai a mettergli un freno e l'ex Milan fa ciò che vuole sulla trequarti. Dal 90' Volpato sv.

Cristante 5 - La sua partita non comincia bene con quel pallone che gli passa al fianco prima di insaccarsi sul corner di Calhanoglu, perde il duello diretto con il metronomo avversario Brozovic.

Mkhitaryan 5,5 - Viene schierato nella posizione di mezzala per fare poi da collante con il reparto avanzato, è uno dei pochi che almeno ci prova in zona offensiva. Qualche conclusione, si sbatte contro la retroguardia nerazzurra.

Vina 4,5 - Sembrava la sua partita, prima una bella discesa e poi una grande occasione per andare in gol. Il problema però è fronteggiare Dumfries, l'olandese lo anticipa con estrema facilità nell'azione del terzo gol dell'Inter.

Zaniolo 5 - Uno dei primi ad accendersi nella Roma, prova a sgasare e creare qualche pericolo verso la porta di Handanovic. Si spegne troppo presto, non è impeccabile nemmeno sul corner che porta al gol di Calhanoglu.

Shomurodov 4,5 - Chi l'ha visto? Se c'era un modo migliore di non far rimpiange Abraham, l'uzbeko c'è riuscito perfettamente. Tocca pochissimi palloni, fa solo il solletico al pacchetto arretrato dell'Inter.

José Mourinho 5 - Peggio non poteva andare lo scontro contro la "sua" Inter, un primo tempo in cui la Roma è stata schiacciata in ogni zona del campo dalla formazione di Inzaghi. Prova a schierarsi a specchio ma gli avversari trovano sempre il modo per imbucare, non c'è una vera luce in mezzo al campo e sugli esterni si aprono praterie per i nerazzurri. Le assenze sono un'attenuante ma serve un'altra Roma.