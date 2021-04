Le pagelle della Sampdoria - Jankto sbaglia una delle poche occasioni. Yoshida bene

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-0

Audero 6,5 - Non può fare molto sul gol di Berardi, se non cercare di uscire e rischiare di prendere gol. Prima e dopo dà grande sicurezza in fase difensiva.

Bereszynski 6 - Traoré non gli dà grossi problemi, a parte quando è in fuorigioco. Boga è un cliente scomodo ma riesce a metterci una pezza.

Yoshida 6,5 - Difende bene su Defrel, senza soffrire più di tanto. Decisivo sullo 0-0 quando mette una pezza su un'azione particolarmente pericolosa.

Colley 5 - Partita discreta fino al gol del Sassuolo, dove perde il contatto con il pallone e regala l'assist, abbastanza semplice, a Berardi per il vantaggio del Sassuolo.

Augello 6 - Non spinge più di tanto, si limita a presidiare la sua zona. Anche perché l'avversario è Berardi, cosa certamente non semplice.

Candreva 6 - Ci prova con un paio di incursioni, un tiro dalla distanza, ma è più una partita da incudine che non da martello.

Thorsby 6 - Lavoro oscuro in mezzo al campo, con un colpo di testa prova a sbloccare la partita.

Damsgaard 5,5 - Viene risucchiato dagli avversari che spesso trovano il ritmo e lo spazio per toglierlo dalle triangolazioni (dall'81' Askildsen s.v.).

Jankto 5,5 - Da due passi avrebbe l'occasione per l'1-0, la più ghiotta per la Sampdoria in tutta la partita. È leggermente in ritardo e per questo non riesce a chiudere (dall'80' Leris s.v.).

Keita 5,5 - La sua conclusione più pericolosa è quella con cui serve Jankto a due passi dalla porta. Un po' pochino.

Gabbiadini 5,5 - Non fa molto di più rispetto al proprio compagno di reparto, ha però davvero poche possibilità di mettersi in mostra (dal 66' La Gumina s.v.).