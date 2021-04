Le pagelle dello Spezia - Eurogol di Verde, Gyasi scatenato. Marchizza sfortunato

LAZIO-SPEZIA 2-1 Marcatori: 56' Lazzari (L), 73' Verde (S), 88'rig. Caicedo (L)

Zoet 6 - Primo tempo trascorso da spettatore, nella ripresa viene beffato dal destro deviato di Lazzari e spiazzato da Caicedo in occasione del rigore che decide la partita.

Ferrer 6,5 - Pressione super offensiva su Lulic, sempre presente nella metà campo avversaria quando si sviluppa la manovra dei liguri. Qualche spazio di troppo lasciato alle sue spalle, ma è autore di un ottima prova.

Erlic 6 - Attento a centro area, lasciando pochissimo spazio all'inventiva dei talentuosi attaccanti biancocelesti. Regge nella ripresa nonostante 15'minuti di sbandamento generale.

Chabot 6,5 - L'ammonizione dopo 20' di gioco non lo frena e sfodera una prestazione maiuscola al centro della difesa. Ringhia quasi sulla linea di centrocampo sui portatori di palla laziali ed è autore di un paio di anticipi da applausi.

Bastoni 5 - Qualche indecisione di troppo in difesa, il movimento di Lazzari lo porta a volte fuori strada. Meglio in proiezione offensiva, più volte la squadra si affida ai suoi cross dalla sinistra. (Dal 65' Marchizza 5 - Protagonista in negativo anche se l'episodio del rigore causato dal suo tocco con il braccio lascerà non pochi strascichi).

Sena 6,5 - Autentico mastino nel centrocampo bianconero, recupera un'infinità di palloni e gestisce al meglio lo sviluppo della manovra dimostrando una discreta tecnica nell'impostazione. (Dal 71' Agudelo 5,5 - Si vede solo nel parapiglia finale causato da un intervento rude su Lazzari).

Ricci 5,5 - Schermo efficace davanti alla difesa di Italiano, si disimpegna alla grande in entrambe le fasi dimostrando una crescita continua nel proprio rendimento. Pesa sulla valutazione l'errore dal quale scaturisce l'azione del vantaggio della Lazio.

Maggiore 5,5 - Forse affaticato dagli impegni con la Nazionale, non offre la consueta prova pimpante ma riesce comunque ad impensierie gli avversari con un colpo di testa che fa la barba al palo sul finire del primo tempo. (Dal 65' Agoume 6 - Aiuta la squadra a pressare gli avversari una volta trovato il gol del pareggio).

Gyasi 6,5 - Il suo movimento alle spalle dei difensori crea non pochi grattacapi alla retroguardia biancoceleste. Poco incisivo sotto porta, perfetto l'assist per la sforbicita fantastica di Verde.

Piccoli 5,5 - Acerbi è un osso duro per il giovane classe 2001 che ha pochissimo spazio per mettersi in mostra. È comunque sempre nel vivo del gioco, aiutando la squadra con i suoi movimenti a liberare spazio in area di rigore. (Dal 71' Nzola 6 - Entra per far salire la squadra e tenere botta contro i difensori della Lazio).

Farias 5,5 - Spesso si scambia di posizione con Gyasi per non dare punti di riferimento alla difesa. Non riesce però ad accendersi nelle zone di campo che contano, calciando raramente verso lo specchio di porta. (Dal 71' Verde 7 - Gol sensazionale che rimette in piedi una partita diventata complicata dopo il vantaggio della Lazio. Italiano conta molto su di lui e le sue giocate dimostrano il perchè di tale fiducia).

Allenatore: Vincenzo Italiano 6,5 - La squadra è lo specchio del suo allenatore, capace di accettare con spavalderia e anche un po’ di sana sfrontatezza un avversario superiore. Esce dal campo furibondo per l'episodio del rigore.