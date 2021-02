Le pagelle dello Spezia - Gyasi decisivo, Provedel para tutto

Sassuolo-Spezia 1-2

Marcatori: 25’ Caputo, 39’ Erlic, 78’ Gyasi

Provedel 6,5 - Può poco sul gol, ma sfodera almeno 3 interventi su Traorè prima e su Haraslin poi che strappano applausi. Se lo Spezia esce dal Mapei Stadium con i punti il merito è in gran parte suo.

Vignali 6 - Ordinato e disciplinato, il difensore si preoccupa più di difendere che di attaccare rimanendo basso e non concedendo la superiotà numerica al Sassuolo sull'out di sinistra. Una tattica che, alla luce del risultato, paga con gli interessi.

Erlic 6,5 - Caputo è un cliente decisamente scomodo e sul gol si fa portare fuori lasciando lo spazio per l'inserimento dell'attaccante, ma si riscatta prontamente svettando in area su Rogerio e Obiang e pareggiando i conti.

Terzi 6 - Spetta a lui il compito di impostare il gioco da dietro e il capitano difficilmente si tira indietro. Bravo a far iniziare l'azione e ottimo in marcatura anche se, in occasione del gol, si fa trovare troppo alto aprendo una prateria a Caputo. (dal 53' Ismajli 6,5 - entra in campo per l'infortunio di Terzi e non lo fa di certo rimpiangere. Ha, inoltre, il grande merito di deviare il pallone sul calcio d'angolo fornendo l'assist a Gyasi).

Bastoni 6,5 - Un motorino inesauribile sulla sinistra, le sue scorribande creano spesso e volentieri la superiorità numerica mettendo in difficoltà la retroguardia del Sassuolo. Ha il grande merito di calciare l'angolo dal quale nasce il pareggio di Erlic.

Sena 6,5 - Grinta e lotta in mediana, la sua è una partita di sostanza. Il brasiliano si mette a disposizione della squadra portando a casa il risultato e i complimenti del proprio allenatore al momento di uscire dal campo (Dal 90' Acampora s.v.)

Ricci 6 - Geometria al servizio della squadra. La sua partita è di qualità, anche se sbaglia qualche colpo di troppo provando sempre la giocata e non rinunciando mai al palleggio, neanche quando è pressato dall'avversario.

Maggiore 6 - La sua buona capacità di inserimento gli permette sempre di essere pericoloso in zona gol, ma stavolta la gioia della rete non gli viene concessa. Corre e lotta senza sosta, forse anche troppo arrivando alla conclusione con poca lucidità. (Dal 90' Chabot s.v.)

Verde 5,5 - L'esterno non riesce quasi mai ad entrare in partita: un po' fuori dal gioco e le troppe scelte sbagliate lo confermano. Un solo lampo che lo porta a colpire una traversa, segno evidente che il talento non gli manca. (dal 64' Farias 6 - entra con lo Spezia che cerca soprattutto il contropiede e i suoi scatti diventano importanti per mettere pressione alla retroguardia avversaria)

Agudelo 6,5 - Ha il compito di sostituire Galabinov, non lo fa rimpiangere finendo in crescendo la partita. Molto mobile su tutto il fronte d'attacco, crea spazio per i compagni e costringe la difesa del Sassuolo a non staccare mai la spina.

Gyasi 6,5 - Una partita di sacrifico la sua, passata sull'out di sinistra a tenere in costante apprensione la difesa del Sassuolo scattando sul filo del fuorigioco. Nella ripresa, poi, il guizzo vincente che permette ai suoi di portarsi in vantaggio e di conquistare 3 punti d'oro.

Italiano 6,5 - La fortuna premia gli audaci. La sua tattica nel primo tempo sembra suicida, soprattutto dopo il gol subito, ma alla fine ha ragione lui non rinunciando mai al gioco e portando a casa 3 punti che hanno il sapore di un progetto indirizzato sui binari giusti per arrivare alla stazione chiamata salvezza.