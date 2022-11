Le pagelle di Krunic: dà il via all'apoteosi rossonera. Poco pubblicizzato, utilissimo sempre

Fra i migliori del Milan vittorioso ieri sera contro il Salisburgo c'è anche Rade Krunic. "Poco pubblicizzato, utilissimo sempre" è la definizione che da del bosniaco La Gazzetta dello Sport nell'argomentare il 7,5 in pagella. Per gli altri l'ex Empoli è da 7 fisso. "Trequartista, mezzala, a volte anche seconda puta. Svaria su tutto il fronte offensivo", scrive ad esempio Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport spiega: "Il suo ruolo è creare un ponte tra centrocampo e attacco e ci riesce". TMW, infine argomenta così il suo voto: "Qualche sbavatura nel primo tempo in fase di appoggio, poi la rete dell'apoteosi rossonera".

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7