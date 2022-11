Le pagelle di Lautaro: sbaglia un gol e ne fa fare un altro. Il Toro non si presenta a Monaco

Si snoda su due episodi centrali la valutazione di Lautaro Martinez nel match contro il Bayern Monaco. Il Toro dell'Inter sbaglia un gol a porta vuota e poi manca completamente la marcatura su Pavard in occasione del vantaggio bavarese. Ogni valutazione è insufficiente per questi due motivi, con La Gazzetta dello Sport che condensa tutto scrivendo: "Non è lui".

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5