Le pagelle di Locatelli: Ieri la sua migliore con la Juve. Rappresenta l'anima bianconera

Prestazione maiuscola per Manuel Locatelli ieri contro il PSG. Il centrocampista della Juventus perde sì il pallone che dà il via al gol di Mbappe, ma poi, come scrive La Gazzetta dello Sport a corredo del suo 7 in pagella "reagisce alla grande". Per il Corriere dello Sport l'ex Sassuolo "rappresenta la vera anima della Juventus", mentre per Tuttosport "domina col passare dei minuti in mediana, sfiorando anche il gol". "Quello visto col PSG è degno di un posto centrale nel progetto bianconero" scrive TMW con La Stampa che, infine, sublima il tutto con: "Probabilmente la sua miglior partita da quando è alla Juve"

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

La Stampa: 7