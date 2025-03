Le pagelle di Mkhitaryan: "Tra le peggiori prestazioni con l'Inter", ma c'è chi lo salva

Non una bella prestazione, e ultimamente non è una novità, quella offerta da Henrikh Mkhitaryan nella vittoria dell’Inter in casa contro il Monza. Troppo poco l’aver avviato l’azione per il gol di Arnautovic, per un calciatore in palese difficoltà fisica. “Birindelli gli scappa via e si invola a segnare: ha grosse responsabilità e non costruisce abbastanza da farsi perdonare”, scrive TuttoMercatoWeb, da cui non si discosta troppo L’Interista: “Comincia con qualche guizzo interessante, ma il motore si inceppa presto e il gioco ne risente. Va a singhiozzo”.

Anche il commento de La Gazzetta dello Sport è sulla falsa riga dei precedenti: “Mezzo voto in più per il cross che innesca l’1-2. Ma è una delle sue peggiori prestazioni con l’Inter”. Chi lo salva è invece il Corriere dello Sport-Stadio, che nel suo commento alla pagella scrive: “Avvia l’azione che porta al gol di Arnautovic, confermando che diventa letale quando tocca meno volte possibile il pallone”.

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

L’Interista: 5