Le pagelle di Romagnoli: come sparare sulla Stella Rossa. Ha bisogno di un po' di riposo?

In casa Milan ci si interroga. Cosa sta succedendo ad Alessio Romagnoli? Il capitano rossonero, dopo la figuraccia nel derby, anche con la Stella Rossa incappa in una serata storta. Per la Gazzetta è il peggiore in campo, risultando “insicuro e spesso fuori posizione”. Il quotidiano Tuttosport invece ci va giù in modo ancor più duro: “Ormai è come sparare sulla Stella Rossa. Viene da chiedersi se sia il caso di confermarlo anche con la Roma”, il commento della sua pagella, che è comunque 5. Un voto che trova d’accordo tutti, con Pioli che ora dovrà valutare se concedere un po’ di riposo ad uno dei giocatori più presenti da inizio campionato.

Le pagelle di Romagnoli

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5