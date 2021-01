Le pagelle di Torino-Fiorentina 1-1. Si risvegliano Ribery e Belotti. Follia Milenkovic

vedi letture

Torino-Fiorentina 1-1

Marcatori: 67’ Ribery, 87’ Belotti

TORINO

Sirigu 6 - Copre la luce a Vlahovic al momento del tiro, ringraziando poi anche il palo. Ribery lo scarta come se nulla fosse, ma non è colpa sua.

Bremer 6 - Ultimo ostacolo tra il pallone calciato da Ribery e la rete, prova a frapporsi come può, forse anche illegalmente, ma soprattutto inutilmente. Prova comunque sufficiente.

Lyanco 5 - Ammonito nel finale di primo tempo, ha il suo bel daffare. Ad esaminare le responsabilità sul gol di Ribery, se ne trovano molte col suo nome. Troppe.

(dal 75' Murru s.v.)

Buongiorno 6,5 - Il salvataggio dopo venti minuti, quando toglie il pallone dalla disponibilità di Vlahovic, vale alla stregua di un gol segnato.

Singo 6 - Atleticamente è un mostro, e lo sa anche lui. Come gli rimprovera Nicola, però, deve migliorare nelle scelte. Come quando sotto porta va d'esterno e centra il legno.

Lukic 6 - Tanto movimento in proiezione offensiva, è lui a causare l'espulsione di Castrovilli, dopo aver chiesto un rigore nel primo tempo. Anticipato sul gol di Ribery.

(dal 75' Baselli s.v.)

Rincon 6 - Da leader, si fa riferimento per i compagni nelle difficoltà anche se le qualità tecniche potrebbero far dire altro. Adegua le mancanze con una tempra unica.

Linetty 5,5 - Molto timido, si vede poco in entrambe le fasi. Servirebbe il suo apporto sulla trequarti avversaria, ma è come se giocasse un po' contratto.

(dal 66' Verdi 6,5 - Tra le missioni di Nicola senza dubbio recuperarlo: anche oggi si è capito che dai suoi piedi possono nascere gol, e punti. Sia di destro che di sinistro).

Ansaldi 5,5 - Molto coinvolto su quella fascia, anche per via di una certa timidezza del suo dirimpettaio, ma poco qualitativo sia nella scelta che nell'esecuzione del gesto tecnico.

Zaza 6 - Una sufficienza molto ampia, chiariamo subito. Faro della manovra, da lui nascono minacce e cartellini rossi. Poteva però essere più preciso e letale nel finale di primo tempo.

Belotti 7 - Il Gallo è tra quelli che si sbattono di più, ormai da inizio anno. Mette la zampa sul pallone di Verdi e artiglia il pareggio, regalando un punto fondamentale ai suoi per il morale.

All. Nicola 6 - L'inizio non è dei più sfavillanti, e la Fiorentina nei primi venti minuti domina totalmente il campo. Sulla lunga distanza la sua squadra viene fuori, e finisce molto meglio il primo tempo. La ripresa sembra partir bene, ma l'espulsione di Castrovilli paradossalmente complica le cose, portando i suoi a distrarsi e i viola avanti. Il successivo rosso di Milenkovic invece aiuta, aprendo un po' di varchi, e alla fine arriva un punto. Dovranno tornare le vittorie, in casa e non solo, per potersi salvare.

FIORENTINA

Dragowski 6 - Paratona su Lukic a metà della prima frazione. Sul gol di Belotti non può fare nulla

Milenkovic 4 - Fa a sportellate con Belotti per tutto il match. Fino al 71’ quando si fa buttare fuori con una follia che lascia la squadra in nove.

Pezzella 4,5 - Sbaglia la posizione qualche volta di troppo nella prima frazione rendendo il lavoro più complesso ai compagni di reparto. Perde malamente Belotti in occasione del pari di Belotti.

Martinez Quarta 6,5 - Prima frazione pressoché perfetta per il centrale argentino schierato a sorpresa a sinistra da Prandelli. Dopo il rosso a Castrovilli va a fare il terzino destro e si propone bene.

Venuti 6 - Spinge meno di Biraghi sull’altro versante. Un paio di buone occasioni riesce però a crearle comunque. (dal 64’ Pulgar 6 - Prandelli lo manda in campo dopo il rosso a Castrovilli per soffrire nei minuti finali. Lo fa. )

Bonaventura 6,5 - Verticalizza il gioco del centrocampo come pochi altri in Serie A. Quando si alza è sempre un pericolo. Duetta magistralmente con Ribery in occasione del gol del francese. (dall’82’ Eysseric sv)

Amrabat 6,5 - Qualità e quantità anche da regista. E’ in ogni zona del campo. Con la squadra in undici, in dieci e anche in nove.

Castrovilli 4,5 - Meno propositivo rispetto alla gara contro il Crotone. Un paio di buoni spunti ma niente di più. Poi il rosso al 59’ mette in salita la gara dei viola.

Biraghi 6 - Propositivo fin dalla prime battute del match. Solita quantità di cross in fase offensiva. In inferiorità numerica poi si abbassa e bada solo al sodo.

Ribery 7 - Inventa un’occasione dal nulla per Vlahovic dopo pochi minuti. Nella ripresa fa lo stesso col serbo fermato solo dal VAR. Con la squadra in dieci decide di incidere lui stesso sul match con un gol da campione. (dal 74’ Igor sv)

Vlahovic 6 - Un palo dopo appena 9’. Un gol annullato 180” dopo il via della ripresa. Con la squadra in inferiorità numerica lotta contro tutta la difesa granata fino a che ne ha la forza. (dall’82’ Kouame sv)

All. Prandelli 6 - La squadra inizia finalmente ad avere una identità precisa. Il rettangolo composto da Castrovilli, Bonaventura, Ribery e Vlahovic da certezze in fase di proiezione offensiva. Poi il rosso di Castrovilli e la follia di Milenkovic sciupano tutti, compreso il bellissimo gol di Ribery. Sotto di due la squadra subisce l’1-1 ma il bicchiere è comunque mezzo vuoto.