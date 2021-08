Le pagelle di Zaniolo - Meravigliosamente felice. Si accende nella seconda metà di gara

Trecentoquarantasei giorni dopo Nicolò Zaniolo ritrova la Roma e la squadra giallorossa torna a poter contare nella trasferta di Conference League contro il Trabzonspor sul suo talento più puro. Il 22 nel primo impegno ufficiale della stagione mette in scena una prestazione ben più che sufficiente, anche se, come scrive TMW "si accende nella seconda metà di gara". Col tempo, riporta invece La Gazzetta dello Sport "cresce e trova fiducia" dopo che per i primi minuti "sembra trattenersi per paura" (Tuttosport). "Gli manca il cambio di passo ma si applica" commenta Il Messaggero, con invece il Corriere dello Sport che lo etichetta come "meravigliosamente felice".