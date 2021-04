Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 8 aprile 2021

E' stato un mercoledì denso di appuntamenti decisivi per la stagione quello appena andato in archivio. Non solo la Champions League con i match d'andata dei quarti di finale che hanno visto il PSG battere il Bayern Monaco all'Allianz Arena e il Chelsea superare il Porto sul neutro di Siviglia, ma anche e soprattutto la Juventus vincere fra le mura amiche il recupero di campionato contro il Napoli e l'Inter fare lo stesso a San Siro col Sassuolo. Oggi, invece, sarà la volta della Roma, unica italiana superstite in Europa League, affrontare l'Ajax ad Amsterdam per l'andata dei quarti di finale della ex Coppa UEFA. Di seguito tutte le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 8 aprile 2021