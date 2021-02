Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 22 febbraio 2021

L'Inter vince il derby e si porta a +4 sul Milan. La squadra di Conte, trascinata da Luataro e Lukaku, prova la fuga per le scudetto, con i rossoneri che chiudono così la peggior settimana dell'anno ed appaiono in netta difficoltà. Si accende la lotta per il quarto posto: l'Atalanta rifila 4 reti al Napoli e manda un segnale al Real Madrid, la Roma non riesce ad andare oltre lo 0-0 con il Benevento. E stasera la Juventus deve dare una risposta contro il Crotone. . Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, che vi proponiamo di seguito: