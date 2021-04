Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 7 aprile 2021

Juventus-Napoli, finalmente si gioca. La gara più rinviata della storia del campionato italiano finalmente si giocherà. Alle 18:45 le due squadre si affronteranno allo Stadium in quello che è un vero e proprio spareggio per la Champions. Alla stessa ora l'Inter sfiderà il Sassuolo per conquistare il decimo successo di fila e mettere un punto sul campionato. E poi le sfide di Champions, con le vittorie di Real e City e le grandi sfide in programma questa sera: Bayern-PSG e Porto-Chelsea. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, che vi proponiamo di seguito: