Le ultime su Juve-Inter: fuori Chiesa e Vidal. Conte rilancia Eriksen, Pirlo punta su Bernardeschi

Poche ore e conosceremo la prima finalista di Coppa Italia 2020/21: la Juventus sfiderà l'Inter all'Allianz Stadium di Torino stasera, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. In palio c'è la finalissima del 19 maggio 2021, a cui parteciperà anche la vincente di Atalanta-Napoli, il programma domani sera. Di seguito tutte le ultime dai rispettivi ritiri:

Nella Juventus le ultime raccontano di una probabile esclusione per Federico Chiesa, con Alex Sandro titolare in difesa e Cuadrado che sale sull'out di destra. Una mossa strategica, mirata anche ad avere qualche risorsa in panchina viste le condizioni imperfette di Morata, che al massimo andrà in panchina. Titolari dunque Kulusevski e Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Eriksen mezzala ed è una grande novità: provato come regista nelle ultime settimane, il danese dovrebbe tornare titolare ma al fianco di Brozovic e Barella. A sinistra Darmian in vantaggio sulla coppia Young-Perisic nell'unico vero ballottaggio per Antonio Conte, che davanti schiererà Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto, complice anche l'assenza di Sanchez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic/Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez

Allenatore: Conte.