Le ultime su Torino-Sassuolo: Belotti verso il posto da titolare, De Zerbi pensa al turnover

Si scende in campo nel pomeriggio a Torino, per il recupero della 24esima giornata tra granata e il Sassuolo, rinviata lo scorso 25 febbraio a causa dei molteplici casi di Covid-19 nella squadra di mister Davide Nicola. Dopo il ko contro l’Inter di domenica il Toro cerca risposte importanti in chiave salvezza, dove è scivolato al terzultimo posto alle spalle del Cagliari, mentre il Sassuolo vuole dare continuità dopo la vittoria contro l’Hellas e scavalcare quota quaranta punti. Di seguito le ultime tra Torino e Sassuolo dai nostri inviati:

▪ Torino-Sassuolo - Mercoledì, ore 15.00, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Torino 20 punti, Sassuolo 39 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Si va verso la titolarità di Belotti, il Gallo può partire dall'inizio con Sanabria e poi durante la gara si vedrà quanti minuti avrà nelle gambe. L'ultimo dubbio di Nicola riguarda le fasce: Ansaldi parte avanti, resta da capire se agirà sulla destra o sulla sinistra a seconda di chi vincerà il ballottaggio tra Vojvoda e Murru. Lukic dovrebbe spuntarla su Linetty e Gojak, rientra Rincon dopo la squalifica, in difesa conferma in blocco per Izzo, Lyanco e Bremer davanti a Sirigu.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Possibile turnover per De Zerbi. Davanti a Consigli, nel 4-2-3-1, dovrebbe esserci un ricambio sulle fasce con Muldur e Rogerio titolari, al centro Marlon e Ferrari (occhio alle sorprese Ayhan e Peluso). Locatelli confermato in mezzo al campo, capitan Magnanelli lotta per giocare dall'inizio. In avanti possibile l'inserimento di Maxime Lopez e Traoré con Berardi, alle spalle di Caputo o Raspadori, con Djuricic che potrebbe entrare nella ripresa.