Le ultime sul valzer delle panchine: per Sarri sempre più Roma. Gattuso verso Firenze

Un valzer che sta prendendo sempre più forma quello per le panchine in vista della prossima stagione. Proseguono serrati i contatti tra Maurizio Sarri e la Roma, con l'allenatore che pare aver preso la decisione di tornare in pista: è il primo obiettivo giallorosso e la strada sembra (quasi) segnata verso la fumata bianca. Da definire i dettagli e i contorni del progetto ma Sarri e la Roma paiono viaggiare in sintonia verso la prossima stagione. Era uno dei nomi più caldi per la Fiorentina che ha però deciso di andare all-in su Gennaro Gattuso per il quale è pronto un biennale con opzione per la terza stagione.

Napoli e Sassuolo, strade incrociate Il Napoli saluterà Gattuso e ha due strade. In caso di Champions League un top come Luciano Spalletti, difficile Massimiliano Allegri che resta comunque il sogno di Aurelio De Laurentiis. In caso di Europa League, allora potrebbe essere aperto un nuovo ciclo, magari con Vincenzo Italiano, mentre Roberto De Zerbi viaggia spedito verso lo Shakhtar Donetsk: in caso di fumata nera con gli ucraini, resterà a Sassuolo ma se dovesse andarsene, ecco che Italiano diventerebbe la prima ipotesi per la successione.