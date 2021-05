Le uscite, le conferme, l'idea Wijnaldum e le alternative. Il punto sul mercato della Roma

L’arrivo di Mourinho alla Roma ha creato molto interesse intorno alla società giallorossa, con tanti giocatori lavorerebbero volentieri con lo Special One. Uno di questi - riporta il Corriere dello Sport - è Wijnaldum, centrocampista del Liverpool che va in scadenza di contratto. Nazionale olandese, trent’anni, qualche anno fa Sabatini provò a portarlo in giallorosso, ma senza successo. Ha molte offerte e deve solo scegliere, l’idea di lavorare con Mourinho potrebbe favorire la Roma. L’unico ostacolo è il contratto, vuole un ingaggio intorno ai quattro milioni.

La lista - Altri giocatori seguiti da Tiago Pinto - continua il Corriere dello Sport facendo un riassunto dei nomi papabili - sono Renato Sanches, del Lille, che ha costi accessibili. Come l’austriaco Sabitzer del Lipsia, che piace a Mourinho.

Conferme e uscite - Diawara è sicuramente in uscita: può andare in Francia o in Turchia. Tra i centrocampisti saranno confermati Cristante e Darboe, che sarà inserito nella rosa di prima squadra. Resterà anche Veretout, per il quale si parlerà di prolungamento di contratto con il suo procuratore. Pellegrini sarà uno dei pilastri della Roma di Mourinho. Il suo contratto è la priorità sull’agenda di Tiago Pinto. Se ne parlerà la prossima settimana. Tutto da decidere il futuro di Villar, che in caso di offerte interessanti potrebbe partire.